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Hakkari'de yılkı atları, dronla görüntülendi

HAKKARİ'nin 3 bin 400 rakımlı Berçelan Yaylası'ndaki yılkı atları, doğal yaşam alanlarında dronla havadan görüntülendi. Yılkı atlarının toplu olarak hareket ettiği anlar, güzel görüntüler oluşturdu. Yılkı atları, fotoğraf ve doğa tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

09 Ekim 2020 Cuma 09:10
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Hakkari'de yılkı atları, dronla görüntülendi

Hakkari'de güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörden arındırılan, 3 bin 400 rakımlı Berçelan Yaylası'nda yılkı atları havadan görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı Emin Noyan, yaylada otlayan atları dronla çekti. Yılkı atları, dronla yapılan çekim sırasında sürü halinde koştu. Yılkı atlarını izlemenin heyecan verici olduğunu söyleyen Emin Noyan, "Fotoğraf çekmek için Berçelan bölgesine gittiğimde bir anda karşımda çok sayıda yılkı atını gördüm. Gördüğüm manzara beni gerçekten büyüledi. Doğanın ortasında yılkı atı sanki doğanın onlara sunduğu özgürlükle dans edercesine karşımda koşturuyorlardı. Harika bir manzaraydı. Hatta bazılarının bana poz verdiklerini bile düşündüm. Dronu fark edip koşturmaları doyumsuz bir manzara sundu. Yetkililerden de kış aylarında yem sıkıntısı çeken yılkı atları için tedbir almalarını istiyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HakkariYılkı AtıAt
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