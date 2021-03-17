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Hairofistanbul Yönetim Kurulu Başkanı’ Adem KÖSE: ”Korona virüs saç ekim işlemine engel değildir “

Hairofistanbul Yönetim Kurulu Başkanı’ Adem KÖSE, Korona virüs nedeniyle birçok kişinin çekince yaşadığına dikkat çekerek "Saç ekimine ihtiyaç duyan ve saç ektirmek isteyen hastalarımız için gereken önlemleri alıyoruz. Korona virüs, saç ekim operasyonuna engel değildir" dedi.

17 Mart 2021 Çarşamba 14:07
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Hairofistanbul Yönetim Kurulu Başkanı’ Adem KÖSE: ”Korona virüs saç ekim işlemine engel değildir “

İSTANBUL 

Adem KÖSE, Korona virüs nedeniyle birçok kişinin çekince yaşadığına dikkat çekerek “Saç ekimine ihtiyaç duyan ve saç ektirmek isteyen hastalarımız için gereken önlemleri alıyoruz. Korona virüs, saç ekim operasyonuna engel değildir” dedi.
Hairofistanbul, olarak fiziksel alanlarında gereken tüm hijyen ve sağlık tedbirlerini alarak bütün çalışanları düzenli aralıklarla PCR testinden geçirdiklerini anlatan KÖSE, “Saç ekimi operasyonu, steril ortamlarda yapılmalıdır. Uzman kişiler tarafından uygulanmalıdır. Bu şartları hastalarımıza fazlası ile sağlıyor olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.
Saç ekim işlemi, kelliğin neden olduğu psikolojik sorunları ortadan kaldırır
Saç ekimi işleminin estetik operasyon olarak değerlendirilmekle birlikte psikolojik durum açısından da oldukça faydalı bir uygulama olduğunu vurgulayan KÖSE, şöyle devam etti;
“Bu bağlamda kellik konusunda takıntıları olan ve psikolojisi bozulan kimseler için yapılması gereken bir operasyondur. Psikolojik sorunlar ihmal edildiğinde sonuçları çok ağır olabilir. O nedenle psikolojik sorunlara neden olan fiziksel eksiklikler en kısa zamanda çözüme kavuşturulmalıdır. Saç ekim işlemi kelliğin neden olduğu psikolojik sorunları ortadan kaldırır. Biz de merkezimizde tüm tedbirlerimizi alarak uzman ve yetkin personelimizle saç ekim operasyonlarını gerçekleştirmekteyiz.”
Saç ekimi konusunda erkeler kadar kadınların da merkeze başvuru yaptığını söyleyen KÖSE, saç dökülmesi ve kısmi kelliğin kadın erkek fark etmeksizin artık herkesin sorunu olduğunu da sözlerine ekledi.
Haber: Hüseyin UYGUR   

Önce Vatan Gazetesi

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