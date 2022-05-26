HAFTASONU “DOĞAL YAŞAM” PROGRAMI YAPIN…

HABER: BURHAN AKDAĞ

İstanbul’un en büyük yeşil alanı Kemerburgaz Kent Ormanda yeşillikler içinde doğa ile baş başa Doğal yaşamın tüm sırlarını ve detaylarını öğrenmek için haftasonunuzu doğal yaşama ayırın…

Bu yıl 5.kez, şehrin ilk açık hava kültür ve sanat alanı 'YENİ BİR YAŞAM' etkinlik alanında Happy Nest ve YBY tarafından gerçekleşen Doğal Yaşam Günlerine hazırlıklar bitti..

28- 29 Mayıs Doğal Yaşam Festivali 2gün boyunca Kemerburgaz Kent Ormanı, YBY'de açık havada yapılacak.

Sağlıklı beslenme ve doğal, organik yaşam ile ilgili birçok ismin buluşma noktası olan ''Doğal Yaşam Festivali'' bu sene de alanında uzman isimleri, akademisyenleri, üreticileri, kullanıcılar ile bir araya getiriyor.

Birçok önemli ismin konuşma düzenleyeceği, çocuk ve yetişkin etkinlikleri ile göz kamaştıracağı “Doğal Yaşam Festivali'nde”

Yetişkinler için seminer ve söyleşiler, sağlıklı beslenme, organik yaşam, bilinçli tüketim, sürdürülebilir hayat, aroma terapi, farklı beslenme metotları, çocuklar büyürken gibi bir çok merak edilen konu başlıkları doktor ve akademisyenler, konuların uzman isimleri tarafından gerçekleştirilecek. Gün boyunca her saat başı farklı isimlerle mindfulness, mandala, nefes terapi, yoga, el işi becerileri gibi bir çok atölye ve workshopler düzenlenecek. Çocuk Etkinlik Alanında ise, Happy Nest tarafından gerçekleştirilen birçok atölye etkinliği ve aktiviteler gerçekleştirilecek.

28 Mayıs Cumartesi günü Evren Can Gündüz konseri tüm sevenleri tarafından merakla bekleniyor.