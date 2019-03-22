FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL

HAFIZA by Murat AYTULUM

Deri üzerine yaptığı ve çoğu ilk kez uygulanan çok özel teknikler kullanılarak hayata geçirilmiş parçalardan oluşan koleksiyonu sergileyen modeller arasında son dönemin ilgi çeken isimlerinden Itır Esen de yer aldı.

Hafızamızdaki izler geleceği şekillendiriyor.

Murat AYTULUM’un AW19 Hafıza Koleksiyonu, matematik dilinin şiirselleştirilmesi ve doğadan gelen ilham ile belleğimize kazınmasını sağlayan siyah, beyaz, pudra ve ‘Rose Gold’ tonlarında 30 parçalık el işçiliği ile yapılmış çok özel parçalardan oluşuyor.

Tasarımcı kendi geçmişinde matematik ile olan bağını bir yandan reddederken diğer yandan hayatın her alanında var olan matematiğin önemini de kabulleniyor.

Pi sayısına ve sonsuzluğa deri üzerinde, kara tahta efektlerle göndermeler

Doğanın işleyişindeki tüm güzelliklerde bulacağınız, matematiğin içinde var olan Pi sayısı sonlu ile sonsuz arasındaki sınırı belirleyerek, kavrama yeteneğimizin sınırlarını öğretiyor bize. Murat AYTULUM koleksiyonunda kullandığı kara tahta efektlerle, hafızamızın derinlerinde yer alan ve silinemeyen sonsuz izleri deri üzerinde yeniden canlandırarak Pi sayısına ve sonsuzluğa göndermeler yapıyor.

Doğada ve yaşamda var olan matematiği deri üzerine çalıştığı metal krok’larla betimleyen tasarımcı, anlaşılmayı bekleyen geçmişimizin yer aldığı hafızamızın romantik köşelerini tüy detaylarla gün yüzüne çıkarıyor.

Hafızalarımız bir kez öğrenildikten sonra yerleşiklik kazanılan bilgileri evrensel bir matematikle hatıralara dönüştürme gücüne sahip. Tasarımcı Murat AYTULUM da derinin gücünü, yaşamın gücüne dönüştürüyor.

Tasarımcı Hakkında

Murat AYTULUM

1997- Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Ana sanat Dalı Dekor-Kostüm Tasarımı bölümünden mezun oldu.

1997-Ezgi Ajans tarafından gerçekleştirilen DERİ GİYSİ TASARIM YARIŞMASI' nda üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

1998-Smirrnof Dünya Moda Yarışması Türkiye elemelerinde finale kaldı ve çeşitli yarışmalarda mansiyon ödülleri aldı.

1998-IF Moda Fuarında "Atlı Bakireler" koleksiyonunu sergiledi.

1998-Deri sektöründe profesyonel anlamda koleksiyon hazırlamaya ve firma danışmanlıkları yapmaya başladı.

1999-TV, Reklam sektöründe editörlük ve sanat yönetmenliği yaptı.

2000-2010-Free-Lance firma koleksiyonları hazırladı. Lee-Show kapsamında birçok firmanın imaj koleksiyonlarını hazırladı.

2010-Kendi ismiyle markasını kurdu.

2011-Moda Tasarımcısı kimliğiyle ilk koleksiyonu "KUKLA"yı Galata Moda festivalinde tüketiciyle buluşturdu.

2011-Galata Moda festivali kapsamında (Beyaz Platform Podyumu'nda) ilk kişisel defilesini yaptı.

2011-İstanbul Deri Fuarında "KUKLA" koleksiyonunu tanıttı.

2011-Sosyal Sorumluluk projesi "KANATLANDILAR"da styling çalışmalarını yaptı.

2011-12-Galata Moda festivalinde 2012 İlkbahar/Yaz koleksiyonunu tüketiciyle buluşturdu.

2011-Alaçatı Milfest Moda festivalinde koleksiyonunu sergiledi.

2011-2012 İlkbahar/Yaz koleksiyonunu İstanbul Fashion Week Show Room'da sergiledi.

2011-Sosyal Sorumluluk projesi "HAYATIN ARMAĞANI"nda yastık tasarımlarını gerçekleştirdi.

2012-Galata Moda festivalinde 2012-2013 Sonbahar/Kış koleksiyonunu tüketiciyle buluşturdu.

2012-13-Sanatçı (Sahne-Klip kostümleri) imaj danışmanlıkları ve tasarımları yaptı.

2013-Sosyal Sorumluluk projesi "HAYAT VER"de sanat yönetmenliği yaptı.

2013-Ordes/Organ Nakillerini Destekleme Derneği Defilesi'nde yer aldı.

2014-"Le Show" Deri Fuarı kapsamında "Love Therapy" 2014-2015 Sonbahar/Kış koleksiyonunu sundu.

2014-Hong-Kong APLF Deri Fuarı kapsamında DTG sponsorluğunda "Turkuaz" projesinin sunumunu gerçekleştirdi.

2015-"Mercedes Benz Fashion Week İstanbul" kapsamında 2015 Sonbahar/Kış "Depression" isimli koleksiyonu sundu.

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