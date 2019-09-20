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Güzellik ve estetik Fuarı büyük ilgi gördü

19-22 EYLÜL tarihleri arasında CNR Beauty Wellness Show’da Güzellik ve estetik dünyasına hitap eden bir FUAR düzenlendi Fuarda Dünyanın çeşitli ülkelerinde üretilen Tıpbi medikal cihazlar ve Kozmetik ürünler vitrine çıkartıldı...

Güzellik ve estetik Fuarı büyük ilgi gördü

19-22 EYLÜL tarihleri arasında CNR Beauty Wellness Show’da Güzellik ve estetik dünyasına hitap eden bir FUAR düzenlendi Fuarda Dünyanın çeşitli ülkelerinde üretilen Tıpbi medikal cihazlar ve Kozmetik ürünler vitrine çıkartıldı...

20 Eylül 2019 Cuma 18:30
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Güzellik ve estetik Fuarı büyük ilgi gördü

İbrahim Güray AYTEKİN

Bu fuar Türkiyedeki estetisyenleri Dermatolog doktorlar Güzellik ve estetik dünyasında iş yapan güzellik salonu sahipleri son sitem cihazları ve kullanılan KOZMETİK ürünler alanındaki son gelişmeleri izlemek ve  onları bilgilendirmek amacıyla her sene düzenli olarak düzenlenen ULUSLAR ARASI bir fuardır.

Dünyada 5hacim itibari ile 500 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşan kozmetik, güzellik ve sağlık sektörü, bu fuarda İstanbul’da bir araya geldi. Dünyaca ünlü 400’ün üzerinde markanın katılımının sağlandığı bu fuara binlerce insan katıldı.

Avrasya’nın en prestijli kozmetik, güzellik ve sağlık fuarı olan CNR Beauty & Wellness Show İstanbul’da aralarında Almanya, Brezilya, Bulgaristan, Fransa, Hindistan, İsrail, İspanya, İtalya, Pakistan, Polonya, Tayland, Tayvan ve ABD’nin de bulunduğu ülkelerden 400’ün üzerinde dünyaca ünlü markalar ürünlerinin tanıtımları yapıldı, sektöre ilişkin yeni ürün ve uygulama teknikleri ile medikal estetik cihaz ve ekipmanların sergilendiği fuar izleyenler tarafından büyük beğeni aldı.

Dünya kozmetik sektöründe adından  söz ettirmeye başlayan Türk kozmetik sektörü, fuarda Irak, İran, Rusya, Azerbaycan, Suudi Arabistan, BAE, Güney Kore, Tayvan, İtalya gibi mevcut pazarlarının yanı sıra yeni pazarlarda oluşturmaya başladı. Sektör temsilcilerinin fuarda gerçekleştirilecek iş bağlantılarıyla, şu an 1.5 milyar dolar olan ihracat rakamını ise ikiye katlaması bekleniyor yani hedeflenen ihracat miktarı 3 milyar dolar  olarak ortaya konmuş durumda...

Fuar kapsamında ayrıca estetisyenlik mesleğine ilgili duyan ziyaretçiler için, bu alanda eğitim veren kurslar tarafından, stantlarında mesleğin inceliklerine dair toplantılar yapıldı ve bilgiler verildi.

   

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Anahtar Kelimeler:
GüzellikEstetikFuarIlgiönce Vatan
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