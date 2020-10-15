GÜZELLİK UZMANI TAKI TANITTI

İSTANBUL

HABİB BABAR

Ünlü güzellik uzmanı ve yoga eğitmeni Sibel Önoğlu, Kar Gümüş’ün katalog çekimleri için kameralar karşısına geçti. Önoğlu, güzelliğiyle göz kamaştırdı.

Arap Dünyasında birçok ülkeye gümüş takı satan Kar Gümüş,2021 katalog çekimlerini yaptı. Yaklaşık 300 takının katalog çekimleri için Güzellik uzmanı Sibel Önoğlu ve 2 Rus model objektife poz verdi. İlk kez bir katalog çekimine katılan Önoğlu,’Kar Gümüş Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kartal’ın teklifini geri çeviremedim. Çok keyifli bir çekim oldU’dedi.

Bugüne kadar çekimlerini Rus mankenlerle yaptıklarını ifade eden firma sahibi Metin Kartal ise,’Sibel hanım bir manken kadar başarılıydı. Önümüzdeki günlerde kendisini reklam filmimizde de oynatmayı düşünüyorum’diye konuştu.