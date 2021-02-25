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Güzellik Sektörünün Tek Ödüllü Eğitmeni Selin Süremen Uzman Adaylarını Uyardı

25 Şubat 2021 Perşembe 15:44
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Güzellik Sektörünün Tek Ödüllü Eğitmeni Selin Süremen Uzman Adaylarını Uyardı

HABER: ASLAN SAYIM

Türkiye’nin ilk ve tek başarı ödülüne 2 yıl üst üste sahip olan Kalıcı Makyaj Eğitmeni Selin Süremen Başarılara doymuyor. 

Uzun yıllardır kendi kozmetik markasınıda inşa eden ve Eğitim verdiği kursiyerlerini bu çatı altında toplayan Selin Süremen aynı zamanda uzman adaylarını uyardı!

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte uzman adayları hangi ürünü ve cihazı alacakları konusunda kararsızlık yaşıyorlar.

Ürün kalitesi ve Eğitim kalitesinin doğru orantıda en iyi derecede olması gerektiği unutuluyor.

Kaliteli bir ürün ile yapılan İşlemlerde Kaliteli Eğitim alınmamışsa burada ürünün kaliteli olması tek başına yeterli olmuyor.

Önce Vatan Gazetesi

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Güzellik Sektörünün Tek Ödüllü Eğitmeni Selin Süremen Uzman Adaylarını Uyardı
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