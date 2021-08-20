GÜZELLİK ONDAN SORULUR: SELİN SÜREMEN

İSMAİL GÖKGEZ

Türkiye genelinde kalıcı makyaj, cilt bakımı, ipek kirpik, protez tırnak vb. konularıyla alakalı eğitim turnesine çıkan başarılı uzman, çok küçük yaşlardan itibaren sektörün nabzını tuttuğunu belirtiyor. BB Glow (Kalıcı Fondöten) ve Fibroblastplazma (plazmapen) gibi yeniliklerin Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlayan öncü uzman, 2018 yılında sektörün ilk Ödüllü Eğitmeni, 2019 yılı Uluslararası Güzellik Ödülleri Platformu'nda yine En İyi Eğitmen Ödülü'ne layık görüldü. Aynı zamanda güzellikle sektörünün "Kalıcı Makyaj Sanatı” adlı ilk tez kitabını yazma kimliğine sahip yetenekli uzman danışmanlarını mutlu etmenin kendisi için birinci öncelik olduğunu belirtiyor. Konuyla alakalı olarak düşüncelerini dile getiren ve akademisyen kimliği de bulunan Süremen, "Amacım sadece kalıcı makyaj değil güzellik branşları ile alakalı tüm yenilikleri uzman meslektaşlarımız ile buluşturarak sektörde daha ileri gitmeyi hedeflemekteyim. Bu yolda en büyük hedefim ise konusunda uzman ilim sahibi, yeniliğe açık büyük bir aile oluşturma çabamdır" dedi.

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