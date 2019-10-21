GÜZELLİĞİN HİPNOZ NOKTASI: YALOVA SUDÜŞEN ŞELALESİ

MURAT AK, Haşim BARMAN

Sevgili dostlar, büyülenmeye hazır olun. Muhteşem manzarasıyla, yemyeşil doğasıyla, enfes piknik alanlarıyla ve suyun düşmesiyle gözlerinizi adeta hipnoz edecek Sudüşen Şelalesi’ne hoş geldiniz.

YALOVA İL MERKEZİ’NE SADECE 25 KM.

Güzelliğin hipnoz noktası Sudüşen Şelalesi, Yalova il merkezi’ne sadece 25 km mesafede bulunmaktadır. Münferit aracınız ile yaklaşık 40 dakikada ulaşabileceğiniz Sudüşen Şelalesi yolu boyunca eşsiz güzellikler sizlere refakat edecek.

DOĞA TUTKUNLARININ VAZGEÇİLMEZİ: SUDÜŞEN ŞELALESİ

Yalova'nın değerli mekânlarından biri olan Sudüşen Şelalesi, doğa tutkunlarına mükemmel bir görsel şölen sunar. Bu muhteşem şelalenin yürüyüş yolunun doğal ve rahat olmasıyla yerli ve yabancı turistleri kendine çekmektedir. Şelaleye doğru giderken sizi eşsiz bir baraj gölü, Marmara Denizi’nin muhteşem endamı ve ormanın içinde yaşayan çok çeşitli hayvanlar karşılayacak. Böylesine doğal bir ortamda piknik yapabilir ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

HUZURUN SEMBOLÜ

Doğa ile baş başa vakit geçirmek isteyenlerin kaçınılmaz noktası olan Sudüşen Şelalesi, Yalova’ya bağlı Termal ilçesinin Üvezpınar Köyü’nden 8 km uzaklıkta bulunuyor. Bu doğa harikası şelale, ziyaretçilerine mükemmel bir günübirlik macera vaat ediyor.

SAMANLI DAĞLARI’NDAN DÖKÜLEN GÜZELLİK

Kaynağını Samanlı Dağları’ndan alan doğa harikası olan Sudüşen Şelalesi, birkaç akarsuyun buluşup kendilerini yüksek dağlardan dökülmeleriyle oluşmaktadır. Bu muhteşem şelale ziyaretçilerine doyumsuz bir görsel şölen sunmaktadır.

YALOVA’NIN İNCİSİ

Harikulade şelalenin oldukça yakınında Termal ilçesinde bulunan termalleri de ziyaret edebilir, şifalı sımsıcak suları ile bedeninize tazelik kazandırabilirsiniz. Ayrıca kamp kurmak isteyenler için de Sudüşen Şelalesi harika bir mekân.

RUHUNUZU DİNLENDİREN ŞELALE

Sudüşen Şelalesi’nin kendisi ve etrafındaki doğal yapısı, ziyaretçilerin hiç ayrılmak istemeyecekleri kadar etkilemektedir. Ziyaretçilerini adeta büyüleyen bu inanılmaz doğa harikası, ayrıca doğa yürüyüşleri, seyir yürüyüşleri, geziler ve doğa ile baş başa kalmak için en uygun bir tercihtir.

YÜKSEKLERDEN DÖKÜLEN GÜZELLİK

Şelale, her şeyden önce içerdiği doğal zenginlik yönünden dünyanın dikkatini çekmektedir. Ayrıca dere kenarında yapılan yürüyüşler, doğal ortam, kıymetli ve çok özel doğal güzelliğiyle Marmara Bölgesi’nin içinde bulunan Sudüşen Şelalesi, bölgede adeta Karadeniz Bölgesi’nin havasını estirmektedir.

DOĞAL BİR GÜZELLİK: SUDÜŞEN ŞELALESİ

Ülkemizde bulunan çok özel doğal güzelliklerden biri olan Sudüşen Şelalesi, hem bölge halkının, hem de diğer illerden gelen ziyaretçilerin uğrak noktasıdır. Sudüşen Şelalesi, başlı başına muhteşem bir doğal güzelliktir.

TEFEKKÜRLÜK KARELER

Yalova şehrinin muhteşem doğasında dikkatleri üstüne çeken şelale, fotoğraf severleri hayrete düşürecek harikulade pozları burada yakalamaları hiç de zor olmayacaktır.

HUZUR ARAYANLARIN MEKÂNI: SUDÜŞEN ŞELALESİ

Doğallık ve güzellikte tavan yapmış olan Sudüşen Şelalesi, muhteşem endamıyla ve etkileyici doğasıyla yalnız ülkemizin değil, bütün dünyanın diline adeta destan olmuş bir şelaledir. Bunun göstergesi ise her yıl ülkemizden ve dünyadan gelen pek çok misafirleri ağırlamasıdır. İşte dünyanın en güzel şelalelerinden biri olan Sudüşen Şelalesi, harikulade güzelliğini sürdürmekte ve Marmara Bölgesi’nin cazibe merkezi konumunda olmaktadır.

YALOVA’DA MUHTEŞEM LEZZETLER

Ülkemizin inci şehri Yalova’da Sudüşen Şelalesi ile gözleriniz bayram ettikten sonra da midenize bayram ettirmeyi unutmayın. Yalova’nın dillere destan termal tatlısı, Yalova sütlüsü gibi tadı damağınızda kalacak enfes lezzetleri ile mideniz de damağınız da adeta şölen yapacaktır.

YALOVA’NIN BİR DİĞER HARİKASI: DİPSİZ GÖL

Yalova’ya gidip de muhteşem manzarasıyla görsel şölen sunan Dipsiz Göl’e uğramadan olmaz. Yemyeşil doğanın içinde muazzam bir ortam sunan Dipsiz Göl, sizi sizden alacak ve ruhunuza huzur verecek.

GÖZLERİNİZİ KAMAŞTIRAN GÜZELLİK SUDÜŞEN ŞELALESİ’NE YELKEN AÇIN

Sevgili dostlar, bir doğa harikasının daha sonuna geldik. Bu muhteşem şelaleye gitmek için biletlere baktığınızı görür gibiyim. Harikulade doğasıyla ruhunuzu dinginleştirecek, damak tadınıza eşsiz lezzetler katacak, bedeninizi dinlendirecek ve sizi sizden alacak, doğaseverlerin gözdesi olan bu şelaleye bekleniyorsunuz. Sağlıcakla kalın, hep seyahatte kalın.

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