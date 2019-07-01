GÜZELLİĞİN EV SAHİBİ: MUDANYA

HABER: MURAT AK

MUDANYA, BURSA’DA BİR İLÇE

Mudanya, Bursa’nın bir ilçesi olmakla birlikte Marmara Denizi’ne kıyısı bulunmaktadır ve sahil ilçesi olarak da bilinmektedir. Mudanya, Bursa’nın merkezine 29 km uzaklıktadır.

MUDANYA’NIN İSİM YOLCULUĞU

Mudanya’nın kurucusu iyonlular olarak bilinmektedir. İyonya kolonilerinden olan Kolofonlular, MÖ. 7 yüzyılda bu sahil bölgesine gelerek Myrlea adında bir kent kurmuşlardır. Myrlea adındaki bu kent, çeşitli işgaller gördükten sonra Bithynia Kralı ve Makedonya Kralı beşinci Filip (Philippos) tarafından yıkılmıştır ve yerine Apemia adını almış olan yeni bir şehir kurulmuştur. Lakin bu yeni kurulan şehirde çeşitli işgaller ile mücadele ettikten sonra yıkılmış ve yerine Bizans Dönemi’nde gerçekleşen Haçlı Seferleri esnasında Montaneia adını alan yeni bir şehir kurulmuştur. Yeni kurulan bu şehre verilen ad Latince de dağ anlamına karşılık olan mons dan türetildiği dağlık yöre ve dağ ülkesi demek olduğu varsayılmıştır. Kentin bugünkü adının bu son dönemlerde verilmiş olan isimden türeyerek Mudanya şeklini aldığı anlaşılmaktadır.

TARİHE TANIKLIK EDEN EV: MUDANYA MÜTAREKE EVİ

Mudanya Mütareke Evi, tarihin en önemli anlarına tanıklık etmiştir. Mudanya’da görülmesi gereken özel yerlerden bir tanesidir ve Kurtuluş Savaşı’nın sonunda imzalanmış olan antlaşmanın gerçekleştiği mekandır. 1922 yılında İtilaf Devletleri TBMM’yi antlaşma için çağırır. İmkanlar çok kısıtlıdır ve Mudanya’da görüşmenin gerçekleşeceği evin mobilyaları dahi yoktur. Fakat diğer evlerden getirilen eşyalar ile ev döşenir ve görüşme sonunda alınmış olan eşyalar tekrar sahiplerine iade edilecektir. Bu görüşme de Türkiye’yi temsilen Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü katılmıştır. Antlaşmanın en mühim kısmı Yunan-Türk Savaş’ı üzerine olmasıdır. Yunanistan’ın, gerçekleşecek olan bu mütarekeye katılması için ısrar edilmiş olsa da Yunanlılar, Mudanya açıklarında olan İngiliz gemisinden görüşmeyi takip etmek isterler. Yunanlıları, İngiltere temsil eder. Bu mütareke sekiz gün sürmüştür ve aşırı derece de hareketli geçmiştir. İtilaf Devletleri’nin zorla kabul ettirmeye çalıştıkları şartlar İsmet İnönü’yü oldukça sinirlendirir. Bu duruma çok sinirlenmiş ‘’Gerekirse savaşırız’’ der ve Türk ordusu savaş hazırlıklarına başlamış bulunur. Fakat İtilaf Devletleri, kendilerini geri çekmek zorunda kalmışlardır. 11 Ekim 1922’de Türk tarihinde önemi çok büyük Mudanya Mütarekesi imzalanır.

GÖZLERİ ŞENLENDİREN MAHALLE: GİRİT MAHALLESİ

Güzelliğin ev sahibi Mudanya’da diğer bir adı Rum mahallesi olan göz alıcı Girit mahallesi, gezilmesi gereken gözleri şenlendirecek bir özelliğe sahiptir. Girit mahallesinin küçük kafeleri, tahtadan konakları, el işi tezgahları ve rengarenk sokakları ile insanları cezbeden ve mutluluk veren güzel bir yanı vardır. Bu renkli mahalleyi gezmeniz sadece yirmi dakikanızı alacaktır. Ayrıca Girit Mahallesi’nde restore edilmiş harikulade güzellikte olan konaklara da rastlayabilirsiniz.

ENFES BALIKLARIN TADINA MUTLAKA BAKIN

Marmara denizinin kenarında bulunan Mudanya’da birçok balık restoranı göreceksiniz. Gerek Mudanya sahillerinden, gerekse çok farklı sahil kasabalarından getirilen bu balıklar, sizlere eşsiz bir damak festivali yaşatacaktır. Muhteşem Mudanya ve sahil manzarası eşliğinde, balık keyfini yaşamadan Mudanya’dan sakın ayrılmayın.

TİRİL TİRİL TİRİLYE

Güzelliğin adresi Mudanya’da görmeden geçemeyeceğiniz muhteşem bir güzelliktir tiril tiril Tirilye. Otantizmi iliklerinize kadar yaşamak, dünyada eşsiz zeytininin enfes tadına bakmak, sizi hülyalara daldıracak sıradışı güzellikteki denizini görmek için mutlaka Mudanya’ya bağlı bir belde olan Tirilye’ye uğrayın. Eski çarşılarında alışverişe çıkın, mis kokulu zeytin sabunlarından alın, rengarenk tarihi Rum evlerinin önünde fotoğraf çektirmeyi de sakın unutmayın.

ENFES MUDANYA TATLARI

Doğal ve tarihi güzellikleri ile göz dolduran Mudanya, aynı zamanda enfes damak tatlarına da ev sahipliği yapmaktadır. Bölgede Konya’dan bir takım nedenlerle sürgün edilen Hanyalı müslümanların etkin bir rolü bulunmaktadır. Bunun Mudanya mutfağına yansıması ise özellikle yoğurt, etli ve peynirli ekmekler, koyun ve kuzu eti, pirinç, nolut, buğday ile görülmektedir. Kökenleri Kandiya olan Giritlilerin ise Mudanya mutfağına katkıları daha çok ot ve kabak, asma yaprağı, bezelye, fasülye, kabak gibi sebze türleri, balık başta olmak üzere deniz ürünlerinin farklı pişirme ve sos teknikleri ile gerçekleşmiştir. Bu bağlamda bir Mudanya vazgeçilmezi olan balıktan sonra zeytin, kuzu fırın, kabak çiçeği dolması, kabak kalye, kuzu etli enginar, ciğer sarma, lorlu kabak, ekşiot kavurması, terbiyeli balık çorbası, karides salatası, sirkeli çilyoz Mudanya mutfağından sadece birkaç örnektir.

MUDANYA, CENNET BURSA’DA

Güzelliği ile göz dolduran Mudanya, Bursa ilimiz sınırları içerisinde olduğunu yazımızın başında belirtmiştik. Muhteşem Mudanya gezinizin ardından sayısız doğal ve tarihi güzellikleri barındıran Bursa’ya da uğrayabilir, Ulu Cami, Tophane, Osman Gazi, Orhan Gazi türbeleri, Cumalıkızık, Geyikli Baba, Yeşil Camisi, Emir Sultan Camisi ve Külliyesi, Somuncu Baba Dergahı, Tarihi Çınar, Uludağ, Çekirge kaplıcaları, Atatürk Evi gibi eşsiz güzelliklerin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz.

GÜZELLİĞİN EV SAHİBİ MUDANYA'YA YELKEN AÇIN

Sevgili dostlar; Buram buram yosun kokan muhteşem denizi, sizi estetiğin ve romantizmin doruklarına taşıyacak tarih kokan evleri, adım adım tarihte eşsiz bir yolculuğa çıkaracak mekanları ile güzelliğin ev sahibi Mudanya'ya yelken açın, hep seyahatte kalın.

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