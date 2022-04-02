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Güzelbahçe Düşünür Koleji ve İzbilim Koleji öğrenci veli ve öğretmenleri İzmir’de misafir etti.

Güzelbahçe Düşünür Koleji ve İzbilim Koleji yirmi dört Azerbaycan vatandaşı öğrenci, beş veli, dört öğretmeni İzmir’de misafir etti.

02 Nisan 2022 Cumartesi 18:38
Güzelbahçe Düşünür Koleji ve İzbilim Koleji öğrenci veli ve öğretmenleri İzmir’de misafir etti.

ASLI M. SARI

Azerbaycan’dan gelen kafile  hem İzbilim Koleji’nde  hem de Düşünür Koleji’nde misafir edilirken aynı zamanda misafirler için kültürel geziler düzenlendi.

“İki devlet tek millet“ sloganı ile “Beslenme, düğün, doğum”ritüellerimizin ortak ve ayrı yanlarını birbirine anlatan sunumlar ve işlik çalışmaları yapıldı. Drama gösterileri, yerel müzik dinletileri  yanısıra 

İzbilim Koleji , Düşünür Koleji ve Hedef Koleji öğrencileri tanışıp, iki devlet arasında bağ oluştururken  birbirleri ile dostluk kurdular.

Azerbaycan halkı ve Türk halkının kardeşliğinin pekiştirilmesi maksadı ile başlatılan çalışma Atatürk müzesi ile başlayan İzmir tarihi turu ile devam eden  Seferihisar gezsisi, Urla yolculuğu, Efes turu, Şirince köyü ardından Ali Nesin Köyü  gibi turistik ziyaretler yapılarak İzmir  ve etrafı tanıtıldı.

Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz makamında  ziyaret edildi. Güzelbahçe ilçe Milii Eğitim Müdürü Murat Çevik ve Menemen İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Bayındır okulda yapılan etkinliklere katıldı.

Konak Pierde yapılan bir toplu yemek ile misafirler yolcu edildi.

Önce Vatan Gazetesi

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Güzelbahçe Düşünür Koleİzbilim KolejiöğrenciVeliÖğretmenİzmirMisafirAzerbaycanAslı M. Sarı
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