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Günlük ortalama 4 saat mobil internet kullanıyoruz

Dünyada mobil internet kullanımında günlük geçirilen süreler belli olurken, Türkiye’nin 13’üncü sırada yer aldığı saptandı. Türk halkının telefonda geçirdiği süre günlük ortalama 4 saat olarak kayıtlara geçti.Mobil internet kullanımında en çok zaman geçiren ülke 5 saat 11 dakika ile Filipinler, listenin en son sırasında yer alan ülke ise 1 saat 32 dakika ile Japonya oldu.

04 Eylül 2020 Cuma 10:57
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Günlük ortalama 4 saat mobil internet kullanıyoruz

İSTANBUL - Dijital, mobil ve sosyal medya günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Dünya üzerinde şu anda 4,5 milyardan fazla insan aktif internet kullanırken, sosyal medya kullanıcılarının sayısı 3,8 milyarı aştı. Medya takip kurumu Ajans Press, internet ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl basında çıkan haber adedi 105 bin 611 olarak görüldü. Sadece mobil internet ile alakalı çıkan haber adetleri incelendiğinde ise bu sayının 678 olduğu kaydedildi. Haberlerin içerik analizinde, COVID-19’un internet dünyasına etkileri, e-ticaret uygulamaları ve telefon operatörlerinin yaptığı kampanyalar ön planda olduğu görülürken, sosyal medya düzenlemesi ve ABD’de TikTok’un yasaklanması tartışmaları medyanın en çok konuştuğu başlıklar arasında yer aldı.
 

DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDEYİZ

Ajans Press’in, We Are Social verilerinden elde ettiği bilgilere göre, mobil internet kullanılarak günlük geçirilen süreler açıklandı. Türkiye’nin 13’üncü sırada yer aldığı saptanırken, günlük harcanan süre 4 saat olarak kaydedildi. Listenin en başında yer alarak mobil internet kullanımında en çok zaman geçiren ülke 5 saat 11 dakika ile Filipinler oldu. Buna karşın listenin en son sırasında yer alan ülke 1 saat 32 dakika ile Japonya olurken, dünya ortalamasının 3 saat 22 dakika oldu görüldü. Bu verilere bakıldığında Türkiye’nin mobil internet kullanım süresinin 38 dakika ile ortalamanın üzerinde olduğu saptandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
4 Saat Mobil Internet KullanıyoruzGünlük
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