GÜMÜŞ TAKI ALTINI SOLLADI

HABİB BABAR

İSTANBUL -

Altın fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, bu süreçte en çok değer kazanan gümüş oldu. Hatta düğünlerde bile altın yerine gümüş takılar takılmaya başlandı. Yaklaşık 35 yıldır Kapalışarçı’da gümüş işi yapan Metin Kartal, ülkemizin yanı sıra ABD ve Arap ülkelerinin de gümüş takıya büyük ölçüde rağbet ettiğini söyledi. Ülkemizde otantik bronzlu erkek takısını n da mimarı olan Kartal,milli servetin dışarıya çıkmasını engellediklerini belirterek,’Tüm takıları biz üretiyor ve yurt dışına öyle hazır vaziyette satıyoruz. Gümüşün dışarıya gitmesini engelliyoruz.

ALTIN YERİNE GÜMÜŞ

Altın fiyatlarının yükselmesi vatandaşı gümüş takıya yönlendirdiğini dile getiren Metin Kartal, ‘Vatandaş gelin ve damat için gümüş takı almaya başladı’diye konuştu.