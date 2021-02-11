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Gül seralarında Sevgililer Günü mesaisi

MERSİN'in Silifke ve Erdemli ilçelerindeki gül üreticileri, 14 Şubat Sevgililer Günü için seralarda yoğun çalışma yürütüyor.

11 Şubat 2021 Perşembe 09:16
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Gül seralarında Sevgililer Günü mesaisi

Silifke ve Erdemli ilçelerindeki üreticiler, seralarda yetiştirdikleri rengarenk gülleri ülkenin dört bir yanına ulaştırabilmek için yoğun mesai harcıyor. Sabahın ilk saatlerinde çoğunluğu kadınlardan oluşan işçilerin çalışmasıyla başlayan tempo, gün içerisinde kesme, şoklama, boylama ve ayıklama işlemleriyle devam ediyor. Güller, işlemlerin ardından kolilenip, satışa hazır hale getirilerek yola çıkartılıyor.

200 BİN GÜL, SAHİBİNİ BEKLİYOR

Silifkeli gül üreticisi Hanifi Alp Arslan, 2 ayda yaklaşık 200 bin gül keserek Sevgililer Günü için hazırladıklarını söyledi. Binlerce gülü sahibine ulaştırmak için yoğun bir çalışma içinde olan Arslan, 2 ay önce dikimini yaptıkları gül serasından çok verimli bir hasat yaptıklarını, Türkiye'nin dört bir tarafına şu ana kadar 200 bin gül gönderdiklerini söyledi.

Kesilen gülleri, kesme boylama ve ayıklama işlemlerinden geçirdikten sonra tüketicisiyle buluşmak için teslimatlarını gerçekleştirdiklerini belirten Arslan, "Şu an seramızda samuray cinsi güller, kırmızı, sarı, somon ve beyaz gibi renkteki gülleri yetiştiriyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından siparişlerimiz devam ediyor. 2 ayda 200 bin civarında gül kestik. 20'şer tanelik paketlerde çeşidini ve boyutuna göre hazırlayıp gönderiyoruz. Bütün sevgililerin, sevgilerini anlatabilecekleri en güzel şeyin gül olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bizde onlar için 14 Şubat mesaisi yapıyoruz" dedi.

PANDEMİYE RAĞMEN BÜYÜK MESAİ HARCANIYOR

Erdemli ilçesinde de 14 Şubat Sevgililer Günü’nün yaklaşmasıyla gül üreticilerinde ve çiçek seralarında hareketlilik başladı. İlçede çiçek üreticileri, Sevgililer Günü dolayısıyla gül hasatlarını yaparken, siparişlere yetişebilmek için büyük çaba sarf ediyor.

Erdemli’de 20 dönüm serada kırmızı gül üreticiliği yapan İshak Tura, Sevgililer Günü dolayısıyla gül haşatına devam ettiklerini söyleyerek, siparişlere yetişebilmek için büyük çaba harcadıklarını söyledi. Tura, "Sevgililer Günü, bu yıl pandemi kısıtlamasına denk gelen 14 Şubat Pazar günü kutlanacak. Sevgililer Günü'nün önemini ve anlamı belirten gül en çok talep edilen çiçeklerin başında geliyor. Sevgililer Günü için bir hafta öncesinden hasatlarımıza başladık ve Türkiye’nin birçok iline hasat ettiğimiz gülleri gönderiyoruz. Bu yıl Sevgililer Günü için yaklaşık 30 bin adet gül hasadı yaptık” diye konuştu.

Sevgililer Günü için gülün yanında saksıda çiçekler de seralarda hazırlanarak raflardaki yerlerini alacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
14 Şubat Sevgililer GünüGülÇiçekHediye
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