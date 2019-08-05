GÖLLER BÖLGESİ’NİN KARADENİZ’İ: KOVADA GÖLÜ 

HABER VE FOTO: MURAT AK, Ayşe SUNAOĞLU

KOVADA GÖLÜ’NÜN OLUŞUMU

Can gezikolikler, Kovada Gölü, karstik erime sonucu oluşmuştur. Boylu boyunca bu harikulade güzellik, kuzeyden güneye doğru uzanmaktadır. Eğirdir Gölü’nün fazla olan suyu, Kovada Gölü’ne kanalla akmaktadır. Aslında antik çağlarda Kovada Gölü, bugün ki görünümden 10 kat daha büyüktü. Kovada Gölü’nün günümüzde eni yaklaşık 15 km, genişliği ise 2-3 km’dir.

KOVADA GÖLÜ, EĞİRDİR GÖLÜ’NÜN UZANTISI

Eğirdir ilçemizin eşsiz güzelliklerinden biri olan Kovada Milli Parkı, 1970 yılında ilan edilmiştir. 1992 yılında ise bu muhteşem güzellik, 1. derece doğal sit alanı ilan edilmiştir. Karadeniz bölgemizi anımsatan muhteşem güzelliğiyle Kovada Gölü, Isparta’nın 73 km, Eğirdir ilçemizin ise 29 km güneyinde bulunmaktadır. Kovada Gölü, Eğirdir Gölü’ne birçok özellikten benzemektedir.

SONBAHAR’IN EN GÖZ ALICI HALİ KOVADA GÖLÜ’NDE

Etraftaki ağaçların, gökyüzünün, bemberrak göl suyuna yansıması, kuşların uğrak yeri olması, fotoğrafların tablo haline bürünmesi Kovada Gölü’nde mükemmel fotoğraflar çekebilmemize olanak sağlıyor sevgili dostlar. Kovada Gölü’nün muhteşem eko-sistemiyle ilgimizi çeken bir enerjisi var. Huzur dolu bir sesin tınısıyla, gölün oksijen dolu tertemiz havasını içimize çektiğimizde doğayla kucaklaşmış gibi bir his kaplamaz mı içimizi sevgili dostlar ?

GÖLÜN VAZGEÇİLMEZLERİ

Olağanüstü zenginlikteki eko-sistemiyle zengin Kovada Gölü’nün iklim özellikleri ve temiz suyu, gölde yetişen balıkların ve canlıların daha lezzetli ve kaliteli olmasını sağlamaktadır. İlk aklımıza gelen göl canlılarından göl levreğinin oldukça sağlıklı ve besleyici olması, balık severleri adeta cezbetmektedir. Gölde levrekten başka dikkat çeken canlılar sazan, kadife ve tatlı su ıstakozudur.

BAMBAŞKALEZZET KEREVİT

Kovada Gölü’nün en ünlü sakinlerinden kerevit dünyanın dört bir tarafına ihraç ediliyor. Göl ikliminin ılıman olması kereviti olumlu yönde etkiliyor. Kerevit ününü özellikle Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmet Han’a borçludur. Çünkü cihan şümul padişah Fatih, deniz ürünlerini özellikle de kereviti çok severmiş.

EKO-SİSTEMİYLE ZENGİN KOVADA GÖLÜ

Doğu asya, çınarların anavatanıdır. Tıpkı kızılçam, karaçam, meşe, ardıç ve sandal, yabani zeytin, melengiç, defne gibi. Ve içerisindeki muhteşem güzellikteki yeşili en güzel şekilde barındıran Kovada Gölü’nde suyun dibini görmek çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Göl suyunun içerisindeki sazlık ve kamışlar, sıra dışı bir ambians oluşturmakta göle olağanüstü güzellikte bir görünüm kazandırmaktadır.

GÖLDE KÜÇÜK BİR GEZİNTİYE ÇIKMAK İSTEMEZ MİSİNİ̇Z?

Üç farklı yürüyüş rotasıyla, müthiş faunasıyla birçok canlının yaşadığı göl çevresindeki mis gibi orman size adeta Karadeniz havasını yaşatmaktadır. Bu harika ortamda kamp yapabilir, doğanın huzurunu, dinginliğini, cömertliğini iliklerinize kadar hissedebilirsiniz.

KOVADA GÖLÜ’NDE GÖZ ALICI GÜN BATIMI

Göz alıcı güzellikteki güneşin batışı ile fotoğraf severleri cezbeden Kovada Gölü’nün görünümü eşsiz güzelliktedir. Ve doğası ile de sizi cezbeden muhteşem destinasyonlardan bir tanesidir Kovada Gölü sevgili dostlar. Huzur bulacağınız bu ortamda güzelliğin tadını, huzurun keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz.

YÜZMEK İSTEYENLER İÇİN TAŞLIK PLAJI

Bu muhteşem güzellikte göle girmek isteyenlerimiz mutlaka olacaktır. İşte gölün güney tarafında bu özlem ile hasret gidermek isteyenler için taşlık plajı bulunmaktadır. Siz yine çok dikkatli olun ve fazla açılmayın sevgili dostlar.

GÖLLER BÖLGESİ’NİN KARADENİZ’İ KOVADA GÖLÜ’NE YELKEN AÇIN

Sevgili dostlar, Kovada Gölü’nde Seyir tepesine çıkıp muhteşem manzaranın eşliğinde kadrajınıza harika pozlar sığdırabilirsiniz. Veya ziyaretçi merkezinde çayınızı alır Kovada Gölü’nün muhteşem manzarasını seyredebilirsiniz. Tüm bu güzelliği yaşamak için sizde Göller Bölgesi’nin Karadeniz’i Kovada Gölü’ne yelken açın, hep seyahatte kalın…

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