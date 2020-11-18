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Girişimci işadamı Ali Dağdelen Cumba markasını büyütüyor

Cumba Kuruyemiş’in ikinci nesil patronu, girişimci işadamı Ali Dağdelen, Gaziantep’te hizmete soktuğu Cumba Künefe’nin gördüğü yoğun ilgi üzerine Cumba Baklava’yı açmak üzere kolları sıvadı. Künefeden sonra baklavaya da farklı yorumlar getirmeye hazırlanan başarılı işadamının bu yeni mekanı, çok yakında Gaziantep’te tatlı tutkunlarıyla buluşacak.

18 Kasım 2020 Çarşamba 18:26
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Girişimci işadamı Ali Dağdelen Cumba markasını büyütüyor

GAZİANTEP- Gurme turizminin gözde şehri Gaziantep’te yöresel kuruyemiş ve kuru meyve çeşitlerini tüketiciyle buluşturan Cumba Kuruyemiş’in ikinci nesil patronu Ali Dağdelen, 2012 yılında hizmete soktuğu Cumba Künefe ile sektörde yeni bir sayfa açtı. Klasik künefeyi farklı şekillerde yorumlayan başarılı girişimcinin 40 değişik çeşitte hazırladığı künefeler çok sevildi, yemek alanındaki birçok organizasyonda da ödüle layık görüldü.

CİDDİ BİR YATIRIM

Cumba Kuruyemiş ve Cumba Künefe ile paket servis hizmeti de veren ve Türkiye’nin dört bir yanına ürün gönderen Ali Dağdelen şimdilerde yeni bir yatırım hazırlığında. Başarılı girişimci, çok yakında Cumba Baklava adlı mekanını tatlı severlerin hizmetine açacak: “İki kuşak önce başlayan Cumba serüvenimizde yolumuza markamızı büyüterek devam ediyoruz. Şimdi de ciddi bir yatırımla Cumba Baklava’yı kuruyoruz. Çalışmalarımızı tamamladık. Olağanüstü bir üretim alanında, şık bir mekanda Cumba kalitesiyle hizmet vereceğiz.”

ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

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Cumba KuruyemişinAli DağdelenGaziantepCumba KünefeElif Hayvalıİki Kuşak
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