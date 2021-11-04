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"GELECEĞE NEFES"

Yanan ormanlar için her bir vatandaş adına 3 fidan dikiliyor. 252.000.000 fidan toprakla buluşturuluyor, geleceğe nefes olunuyor

04 Kasım 2021 Perşembe 13:49
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"GELECEĞE NEFES"

Tarım ve Orman Bakanlığı, gelecegenefes.com sitesi üzerinden, ormanlarımızın yeniden hayat bulması için fidan bağışına yönlendirmek üzere bir kampanya düzenliyor.

Siz de "Geleceğe Nefes" olabilirsiniz...

 

Son Güncelleme: 04.11.2021 14:07
Anahtar Kelimeler:
Geleceğe NefesÖnce Vatan Gazetesi
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