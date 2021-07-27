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Gece kulübünde müşterinin öldüğü silahlı saldırıya 12 gözaltı

Olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

27 Temmuz 2021 Salı 16:56
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Gece kulübünde müşterinin öldüğü silahlı saldırıya 12 gözaltı

İZMİR, (DHA) 

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir gece kulübünde meydana gelen ve müşterilerden Baran Parlak'ın (23) hayatını kaybettiği, bir çalışanın da yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 00.30 sıralarında Alaçatı Mahallesi 18001 Sokak'ta bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, gece kulübüne alınmayan bir grup taşkınlık çıkardı. Gece kulübü personeliyle yaşanan arbedenin ardından, grup bölgeden ayrıldı. İlerleyen saatlerde plakasız beyaz bir otomobil ile gece kulübünün önüne gelen şüpheliler, mekana rastgele tabancayla 7 el ateş etti ve olay yerinden kaçtı.

Gece kulübüne müşteri olarak gelen Baran Parlak'ın, içeri kaçtığı sırada sağ arka kaburgasına mermi isabet ederken, mutfak çalışanı A.B. ise başına isabet eden mermi kovanı ile yaralandı. Başında şişlik oluştu. Parlak'ı kanlar içerisinde görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Parlak ve A.B., Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Baran Parlak, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Parlak yaşamını yitirdi. Savcının incelemesinin ardından Parlak'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Tedavisi süren A.B.'nin ise durumunun iyi olduğu bildirildi.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı. Olayın azmettirici olduğu öne sürülen 1 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DHA

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Gece KulübüMüşteriSilahlı SaldırıGözaltıönce Vatan
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