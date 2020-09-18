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Gazilik unvanını 24 yıl sonra aldı

Bitlis'te 1994 yılında vatani görevini yaparken PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada bacaklarından yararlanan Celal Zedeli (48), 24 yıl sonra 2018'te devlet tarafından gazi sayıldı. Celal Zedeli, dün de Kahramanmaraş Valiliği tarafından düzenlenen törenle devlet övünç madalyası ve beratını aldı.

18 Eylül 2020 Cuma 12:49
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Gazilik unvanını 24 yıl sonra aldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan Celal Zedeli, vatani görevini Bitlis'in Kiğı ilçesinde jandarma er olarak yaptı. Zedeli ve silah arkadaşları, 20 Nisan 1994'te arazi- arama tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerce pusuya düşürüldü.  Çatışmada, terhisine 23 gün kalan Zedeli, 2 bacağından yaralandı. Hastanede 40 gün tedavi gördükten sonra taburcu edilen Zedeli'ye, 'Askerliğe elverişlidir' raporu verildi ve gazi sayılmadı.

Memleketine dönüp esnaflık yapan Celal Zedeli, 27 Ocak 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanan 684 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamında gazilik unvanı için tekrar başvuru yaptı. Hala olayın izlerini bacaklarında taşıyan Zedeli'ye 'Askerliğe elverişli değildir' raporu verildi. Raporu onaylanan Zedeli, çok istediği gazilik unvanına kavuştu.

DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASINI TÖRENLE ALDI

24 yıl sonra gazilik unvanını alan Celal Zedeli, dün de devlet övünç madalyası ve beratı almanın gururunu yaşadı. Tarihi Maraş Kalesi'nde övünç madalyası verilen 12 gaziden biri olan Celal Zedeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı devlet övünç madalyası ve beratını Vali Ömer Faruk Coşkun'un elinden aldı.

Törene; eşi Nuray, çocukları Esra, Abdurrahman ve Yusuf Enes ile katılan Celal Zedeli, çok istediği gazilik unvanına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek şöyle konuştu:

"1994 yılında vatani görevimi yaparken Bitlis'in Kiğı ilçesinde çıkan çatışmada yararlandım. O zaman verilen sağlık raporu nedeniyle gazi olamadık. 15 Temmuz 2016'dan sonra çıkan 584 sayılı kanun hükmünde kararname ile devlet büyüklerimize bize bir hak daha tanıdı. Raporları istediler. Yapılan tetkiklerden sonra raporum onaylandı 1 Ocak 2018'de gaziliğimi aldım. 24 yıl sonra gaziliğimi aldım ve çok sevinçliyim, mutluyum. Bugün de madalyamı aldım."

DHA

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Gazilik Unvanını 24 Yıl Sonra AldıCelal Zedeli
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