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Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde lastiği patlayan tarım işçilerini taşıyan kamyonet kontrolden çıkarak şarampole devrildi, aralarında çocukların da olduğu 22 kişi yaralandı.

Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde lastiği patlayan tarım işçilerini taşıyan kamyonet kontrolden çıkarak şarampole devrildi, aralarında çocukların da olduğu 22 kişi yaralandı.

03 Mayıs 2019 Cuma 12:37
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Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı

(Gaziantep), (DHA)

Olay, Gaziantep-Nizip karayolunun 33'üncü kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçilerini taşıyan Metin Koyuncu yönetimindeki 01 VBN 92 plakalı kamyonet, lastiği patlayınca kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada kamyonette bulunan ve havuç bahçelerinde çalıştıkları öğrenilen aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepTarım IşçileriKamyonetYaralıönce Vatan
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