Gazetemize 2 ödül

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL

ORMAN İÇİNDE ÇATISIZ VE DUVARSIZ SINIFLARDA EĞİTİM GERÇEKLEŞTİREN TOPRAK OKULU’NDA SIRA DIŞI ÖDÜL TÖRENİ

Toprak Okulu Derneği’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir farkındalık projesi olarak bu yıl ilkini düzenlemiş olduğu 2021 GOLDEN MOUSE AWARDS / 3-9 YAŞ BİREYSEL VE OKULLAR ARASI 1 ULUSAL ALTIN FIRÇA ÖDÜLLERİ RESİM YARIŞMASI ‘nın ödül töreni Nişantepe Orman Park’ta gerçekleşti. 23 Nisan’da yapılması planlanan ödül töreni pandemi sebebinden dolayı sokağa çıkma ve tören yapma yasakları nedeni ile ertelenmişti. Türkiye’nin bir çok yerinden gelen çocuklar doğa içinde ödüllerini aldılar.

Gazetemizin değerli yazarlarından ünlü fotoğraf sanatçısı gazeteci yazar Yaşar Şenyüz Toprak Okulları ile beraber ve Önce Vatan Gazetesi ile işbirliği içerisinde yaptığı resim yarışması ödülleri geçtiğimiz hafta sonu çok güzel bir törenle kutlandı. Ödül alamayan İstanbul’daki çocuklar için düzenlenen tören Nişantepe Park Orman içersinde Toprak Okulu’nun kendi alanında yapıldı. Daha önce ödül kazanan diğer okullara ve öğrencilere pandemi dolayısı ile Yaşar Bey kendisi gidip il il gezip ödüllerini teslim etti.

Günün sunumunu çok başarılı bir şekilde Neslihan Maltepe yaptı, gazetemizin imtiyaz sahibi ve yarışmanın onursal başkanı olan Abdullah Akosman ve genel yayın yönetmeni ve yarışmanın komite üyesi Funda Akosman Erman’da ödüllerini aldılar. Çocuklar ödül alırken çok güzel konuşmalar yapıp bütün davetlileri çok duygulandırdılar.

Hababam Sınıfı oyuncularının oyuncularının güne neşe kattığı törende Hababam Sınıfı’na ait şarkılar söylendi, çocuklarla oyunlar oynandı çok keyifli bir gün geçirmiş oldu.

Çok değerli katkılarından, gece gündüz maddi, manevi emek vermesinden dolayı Komite Başkanı Yaşar beye ve Esin hanıma çok teşekkür ediyoruz. Birincisi düzenlenen uluslarası yarışmanın bundan sonra daha da büyüyerek yarışmamızın devam edeceğini biliyoruz. Teşekkür ederiz.

Özel törende Toprak Okulu jürisi ve yarışmanın jüri komite üyeleri ile ünlü sanatçılar Murat Parasayar dostumuz ve sevgili eşi Burçin Parasayar da güne pozitif enerjilerini kattılar her ikisine de desteklerinden dolayı plaketlerini takdim ettik.

HABABAM SINIFININ RUHU YAŞATILDI

Toprak Okulları Derneğinin çatısız duvarsız sınıflarında gerçekleştirilen 1. Altın Fırça Ödülleri Resim Yarışması ‘nın ödül töreni 3-9 yaş gurubundan yarışmada derece alan çocuklar ödüllerine kavuştular. Hababam Sınııfı filmindeki oyunculardan Teoman Ayık, Ahmet Arıman ve Tuncay Akça’nın yıllarsonra tekrar bir araya gelerek kurdukları Yeşilçam Orkestrası’nın yavru kurt elbiseleri ile yaptıkları müzikle çok eğlenerek ödüllerini aldılar.

Komite Başkanı, gazetemizin değerli yazarı dostumuz Yaşar Şenyüz gece gündüz çalışarak maddi manevi katkıları ile mimarı olduğu projenin haklı gururunu yaşadı ve tabii ki ortağı Jüri Başkanı çok emeği olan Sayın Esin Tutgun ile mutluluklarını paylaştılar.

Toprak Okulu Golden Brush A Wards Resim Yarışması ödül töreni çok renkli ve coşkulu geçti. Yaş gruplarına göre çocuklarımız ödüllerini aldılar. Miniklerin sözleri o kadar duygulandırdı ki tüm emeklere değdi gerçekten ve sanat hep ışık olarak yolumuzu aydınlatsın. Çocuklar çok mutlu ve çok da tatlılardı

Önce Vatan Gazetesi ve Toprak Okulu ortak projesi resim yarışması ödül töreninde Önce Vatan Gazetemiz İmtiyaz Sahibi canım babama da Onursal Başkan ödülünü takdim ettiler, ben de aldım adına ve daima canı gönülden desteklediğini ifade ettim.

Sevgili Nazan Bozan’da komite üyesi olarak ödülünü aldı, dostlarla görüşmek de ayrı keyif oldu ve tabii dostumuz İsmail Gökgez ve Ebru Çömlekçi Kamil Hızer olmazsa olmazlarımızdı.

Değerli fotoğraf sanatçısı TC Levent Cekic de günün anlamlı, tüm anlarını ölümsüzleştirdi.

Bu anlamlı günün sunumunu sevgili Neslihan Maltepe başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Hababam Sınıfı oyuncuları da o günleri canlandırdı ve keyifli müzikleri ile çocukları ve tüm katılanları coşkuya sürükledi.





3-5 Yaş kategorisi

1.Lik Ödülü: Ada CİNEL Juri Puan Ortalaması:87,501 İSTANBUL

2.Lik Ödülü: Mercan Deniz BAYRAM Juri Puan Ortalaması:83,250 BALIKESİR

3.Lük Ödülü: Ayza ÇOBAN Juri Puan Ortalaması:83,125 ANKARA

6-9 Yaş kategorisi

1.Lik Ödülü: Damla BAKIRCI Juri Puan Ortalaması:92,333 Karşıyaka İZMİR

2.Lik Ödülü: Rabianur ORTAHİSAR Juri Puan Ortalaması:91,555 SAMSUN (Tekeköy)

3.Lük Ödülü: Ada AYDEMİR Juri Puan Ortalaması: 90,888 KOCAELİ

Jüri Özel Ödülü 6-9 Yaş Kategorisi

Esra Zeynep YAKIŞIK Juri Puan Ortalaması:90,667 İSTANBUL

Tüm katılan destek olan dostlara çok teşekkürler ederiz. Çocuklar yarınımız, sanat umudumuz