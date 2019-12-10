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GAZETE VE DERGİLER İLE ZİHİN ÇALIŞMASI

14 Aralık Cumartesi Özlem Çetinkaya Atölye’sinde; kağıtlarla, resimlerle, dergilerle, boya kalemleri ile rengarenk hayalponosu atölye çalışması gerçekleşecek.

GAZETE VE DERGİLER İLE ZİHİN ÇALIŞMASI

14 Aralık Cumartesi Özlem Çetinkaya Atölye’sinde; kağıtlarla, resimlerle, dergilerle, boya kalemleri ile rengarenk hayalponosu atölye çalışması gerçekleşecek.

10 Aralık 2019 Salı 15:32
8 Okunma
GAZETE VE DERGİLER İLE ZİHİN ÇALIŞMASI

Hayalpanosu zihin çalışması hayalleri gerçekleştirmek için yapılan en güçlü egzersizdir. Özlem Çetinkaya 14 Aralık Cumartesi günü 11-13 saatleri arasında Suadiye’de bulunan Özlem Çetinkaya Atölyesi’nde hayallerini canlandırmak isteyen katılımcılar ile buluşuyor. Atölyede, kağıtlarla, resimlerle, dergilerle, boya kalemleri ile rengarenk bir çalışma gerçekleştirilecek. Katılımcılar, gazeteler ve dergilerdeki fotoğraf, resim ve sembolleri keserek bir pano oluşturacak. Bu zihin egzersizine katılanlar nasıl düşünmesi gerektiği ne nasıl hissetmesi gerektiğini öğrenecek.

8 kişiyle sınırlı olan atölyeye katılmak isteyen herkes [email protected] e-posta hesabına başvuru yaparak bilgi alabilir.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
GAZETE VE DERGİLER İLE ZİHİN ÇALIŞMASIHayalpanosu Zihin çalışmasıÖzlem Çetinkaya Atölyesi
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