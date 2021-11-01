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GALATAPORT İSTANBUL, İKİ EŞSİZ SERGİYİ SANATSEVERLERLE BULUŞTURDU

Yerli ve yabancı gazetecilerin bulunduğu 30 Ekim’deki açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı. 

01 Kasım 2021 Pazartesi 16:24
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GALATAPORT İSTANBUL, İKİ EŞSİZ SERGİYİ SANATSEVERLERLE BULUŞTURDU

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde hayata geçen ‘Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin başlangıç noktası olan Galataport İstanbul’da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla iki önemli serginin açılışı gerçekleşti. Bakan Ersoy, sergiyi gezdikten sonra yaptığı açıklamada Türkiye’nin kültür ve sanat anlamında bir dünya markası haline geleceğini belirtti. 

İSTANBUL’UN tarihi limanını yeniden canlandıran Galataport İstanbul, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla Monet & Friends Dijital Sanat Sergisi ile usta fotoğrafçı Ara Güler’in gözünden Beyoğlu’nun görüleceği Denize İnen Yol Sergisi’ni sanatseverlerle buluşturdu. Yerli ve yabancı gazetecilerin bulunduğu 30 Ekim’deki açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı. 

Bakan Ersoy, sergileri gezdikten sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Monet & Friends uluslararası bir sergi. Festival süresince bunun gibi başka uluslararası sergiler olacak.
Monet & Friends Sergisi, 1860-1890 yılları arasında dönemin en önemli ressamlarının ve sanatçılarının eserlerinin dijital olarak sunulduğu bir çalışma. 15 sanatçıyı kapsayan uygulama sadece o dönemin resimlerini değil, aynı zamanda müziklerini de aktarıyor. Dijital formatta dünyayı gezen bu sergi festival dönemimizde Türkiye’deki sanatseverler ile de buluştu. Festivale ilgi, dünya çapında da oldukça iyi noktalarda.” 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve bu yıl 30 Ekim-14 Kasım 2021 tarihleri arasında ilki gerçekleştirilen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin, artan uluslararası katılımıyla geleneksel bir kültür ve sanat etkinliği olarak önümüzdeki senelerde de devam etmesi planlanıyor.

“Şehrin kültür sanat hayatına önemli katkı”

Galataport İstanbul Genel Müdürü Tolga Engin, Beyoğlu Kültür Yolu’nun bir parçası olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi: “Yaklaşık 200 yıldır halka kapalı olan 1.2 km’lik sahil şeridini erişime açan, dünyadaki benzer projeler için ilham kaynağı haline gelen şehrin yeni mahallesi Galataport İstanbul, yıl boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklerle şehrin kültür sanat hayatına önemli katkı sağlayacak. Galataport İstanbul misafirlerine ‘nefes alan’, sağlıklı ve güvenli bir kültür sanat, çalışma, alışveriş ve yeme içme deneyimi sağlıyor. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında hayata geçirdiğimiz bu iki sergiyi deneyimlemeye tüm misafirlerimizi bekliyoruz.”

“Doğamız, duyularımız ve tarihimizle dost bir deneyim”

Galataport İstanbul Pazarlama ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bali,  “İstanbul ruhunu ve nostaljisini şimdiki zamanda yaşatan büyük fotoğraf ustası Ara Güler’in ilk kez sergilenen karelerini de içeren Denize İnen Yol Sergisi ve deniz altındaki performans salonumuzda dev dijital ekranlara yansıyan, 19. yüzyıl empresyonizm hikayesini hem görsel hem işitsel olarak sürükleyici bir deneyime dönüştüren Monet & Friends Dijital Sergisi’nin misafirlerimize canlılık ve renk katacağına inanıyorum” dedi.

Monet & Friends Dijital Sanat Sergisi

19. yüzyıl Paris'ini Monet, Pissarro, Renoir, Cézanne ve daha birçok ressamın fırça darbeleriyle, ressamların gözünden gezme olanağı sunan Monet & Friends Dijital Sanat Sergisi; Debussy, Tchaikovsky, Ravel ve Offenbach gibi bestecilerin eserleriyle duyuları eş zamanlı olarak harekete geçiren sürükleyici bir deneyim sunacak. Galataport İstanbul’un Beşiktaş tarafında yer alan O2 Blok’ta sanatseverlerle 30 Ekim tarihinden itibaren buluşacak sergi, 14 Kasım’a kadar 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Ara Güler - Denize İnen Yol Sergisi

Ara Güler’in gözünden Beyoğlu’na bakacağımız, Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi’nden yeni fotoğrafların ikonik kareler ile birlikte yer aldığı Denize İnen Yol Sergisi; Beyoğlu Kültür Yolu aksında yer alan Tophane, Karaköy, Galata, Galata Mevlevihanesi, Galata Kulesi, Tünel, İstiklal Caddesi, Galatasaray ve Taksim Meydanı’nı ve adı geçen yerlerin yakın çevrelerinden kareler barındırıyor. Sergide ayrıca bir video odasında Ara Güler’in 1970’li yıllarda yapmış olduğu ve Yavuz Zırhlısı’nın sökümünü konu alan 17 dakikalık “Kahramanın Sonu” isimli belgesel de gösterilecek. Sergi; Galataport İstanbul’un Beşiktaş tarafındaki G Blok binasında 31 Aralık’a kadar 10.00-22.00 saatleri arasında ücretsiz olarak görülebilecek.

Önce Vatan Gazetesi

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