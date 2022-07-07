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FUNDA AKOSMAN’DAN BAHÇEŞEHİR’DE YÜZYÜZE TEMEL ASTROLOJİ EĞİTİMİ

07 Temmuz 2022 Perşembe 12:40
FUNDA AKOSMAN’DAN BAHÇEŞEHİR’DE YÜZYÜZE TEMEL ASTROLOJİ EĞİTİMİ

HABER: FUNDA AKOSMAN

4 Temmuz 2022 Pazartesi günü Dolunay Akademi’de astroloji ile yakından ilgilenenlerle astroloji temel eğitime giriş toplantısı gerçekleştirdik.

Çok keyifli ve verimli geçen toplantımızda;

• Astroloji nedir?

• Elementler, elementlerin hesaplanması,

• Nitelikler, niteliklerin hesaplanması

• Doğum Haritası / Horoskop

• Evler

• Gezegenler

• Açılar

• Güneş ve Ay Tutulmaları

• Burçlar

• Burçların birbiriyle uyumu

konularında bilgi paylaşımında bulunduk. Güzel bir ortamda ve birbirinden ilginç sorularla gerçekleştirdiğimiz toplantı, oldukça keyifli geçti. 

Bahçeşehir Dolunay Akademi ve sevgili dostum işletmecisi yaşam koçu Behiye hanım çok güzel ağırladı bizleri çok teşekkürler. Yeni sezonda devam edeceğiz eğitimlerimize de seanslara da inşallah, bizi izlemeye devam edin.

Astrolog - Enerjist Funda Akosman

Whatsapp: 0533 294 83 88

İnstagram: astropapatyaluna

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Anahtar Kelimeler:
FUNDA AKOSMANDAN BAHÇEŞEHİRDE YÜZYÜZE TEMEL ASTROLOJİ EĞİTİMİ
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