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“Fonlardan faydalanmak için iyi takip şart”

19 Ekim 2021 Salı 17:47
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“Fonlardan faydalanmak için iyi takip şart”

ASLI M. SARI

İZMİR

Ege Girişimci Sanayici ve Yatırımcı İş İnsanları Derneği (EGSYİADYönetim Kurulu Üyesi Başak Çelik, “Fon, hibe ve teşviklerden faydalanmak için kaynak kurumları ve internet sitelerini iyi takip etmek şart” dedi.

EGSYİAD etkinlik dizisi kapsamında   “Ulusal ve Uluslararası Fonlar, Hibe ve Teşvikleri” konulu panel gerçekleştirildi. Etkinliğe İzmir İl Ticaret Müdürü Şahin Ersü, İzmir İl Sivil Toplum İlişkiler Müdürü Turgay Esen, EGSİYAD üyeleri ve çeşitli iş kollarından işverenler katıldı. Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’ndeki etkinlikte konuyla ilgili görsel sunum da konuklarla paylaşıldı.
EGSYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Karatay pandemi koşullarında bir araya gelemediklerini ifade ederek, “Derneğimizin kuruluşundan bu yana çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Farklı konularda üyelerimizi bilgilendirmeye çalıştık. İzmir’e ve üyelerimize faydalı olmak adına bu etkinliklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.
Karatay, ulusal ve uluslararası fon, teşvik ve hibelerin sağlanmasının iş dünyasının projelerini gerçekleştirmesi için önemli bir imkan sağladığını kaydederek, “Bu toplantımızın bu alana katı yapacağına inanıyorum” ifadesini kullandı.


YERİNDE SAYMAYAN BİR DERNEK

İzmir İl Ticaret Müdürü Şahin Ersü de EGSİYAD’ı yakından takip ettiklerini ifade ederek, “STK’lerin daima içinde oldum. STK’lerin kendine özgü ağır giden tempoları vardır. Ancak EGSİYAD bu konuda gerçekten bir farklılık sergilemiştir. Bir bayrak değişimi yaşamış, çeşitli etkinlikler yapmış ve üyeleriyle beraber yürümeyi daima başarmıştır. Pandemi koşullarında dahi yerinde saymamıştır. Bugünkü etkinliği de faydalı ve doğru bir çabanın ürünü olarak görüyorum. Kendilerine başarılar diliyorum” diye konuştu.
İzmir İl Sivil Toplumla İlişkiler (Dernekler) Müdürü Turgay Esen ise İzmir’de  çeşitli alanlarda 6 bin 600’ü aşkın derneğin olduğun belirterek, dernek kurma ve faaliyetlerini Şubat 2022’ye kadar elektronik imza ile yapılır hale getirmek için çalışıldığının müjdesini verdi.


İNTERNET SİTELERİNİN TAKİBİ

Konuşmaların ardından EGSİYAD Yönetim Kurulu Üyesi Proje Danışmanı Başak Çelik, sunumunu gerçekleştirdi. Çelik, fon, teşvik ve hibe kavramlarını açıklayarak hangi durumlarda başvuru yapılabileceğini anlattı. Avrupa Birliği fonlarından yaralanmak için konuyla ilgili sitelerin yakından takip edilmesi gerektiğinin altını çizen Çelik, ayrıca proje yazma konusunda da  destek vereceklerini belirtti. Çelik, göç-mültecilik, kadın ve gençlik alanlarında yapılan projelerden de örnekler verdi.
Etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Önce Vatan Gazetesi

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