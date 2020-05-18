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Flamingoların Tuz Gölü yolculuğu

AKSARAY'da son yağışlarla birlikte suyla kaplanan sazlıklar, Tuz Gölü'ne göç eden flamingoların mola yeri oldu. Bir süre burada dinlenen flamingolar daha sonra kuluçka dönemini geçirdikleri göle kanat açtı.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 08:55
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Flamingoların Tuz Gölü yolculuğu

Geçen yıl yaklaşık 21 bin flamingoya ev sahipliği yapan Tuz Gölü, bu yıl da baharın gelmesiyle konuklarını ağırlamaya başladı. Flamingolar kuluçka dönemini geçirdikleri göle giderken, göç yolu üzerindeki Aksaray kent merkezindeki Hamidiye ve Hırkatol sazlıklarında mola veriyor. Ardından tekrar kuluçka dönemini geçirecekleri göle gitmek üzere kanat çırpan flamingoların bu yolculuğu kentte ise görsel bir şölene dönüşüyor.

Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cemal Darılmaz, Tuz Gölü'nün dünyanın en büyük kuluçka merkezi olduğu belirtti. Göç yolunda da Aksaray'daki sazlıklarda mola verdiklerini ifade eden Darılmaz, ''Nisan ayı başından itibaren gelmeye başlayan ve şu günlerde yoğun bir şekilde görülen flamingoların Aksaray ve çevresindeki sazlık alanlarda mola vermesi renkli görüntüler oluşturuyor. Tuz Gölü'nde bu yıl 3-4 farklı noktada flamingo sürüleri var. Yeni doğan yavrularla Tuz Gölü'nde şimdiden renkli görüntüler oluşmaya başladı.'' dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AksarayTuz GölüFlamingo
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