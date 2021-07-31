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Fethiye'de alevler, 5 hektar ormanlık alanı küle çevirdi

İlk belirlemelere göre, 5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 13:01
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Fethiye'de alevler, 5 hektar ormanlık alanı küle çevirdi

(Muğla), (DHA)

Muğla'nın Fethiye ilçesinin turistik mahallesi Ölüdeniz'de çıkan ve yerleşim yerleri ile tarihi Kayaköy'ü tehdit eden alevler, karadan müdahale ile 5,5 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. İlk belirlemelere göre, 5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Ölüdeniz'in Ovacık mevkisi ve tarihi Kayaköy mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, saat 00.30 sıralarında 3 noktada birden yangın çıktı. Bölgeden yükselen alevleri fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 ilk müdahale aracı, 1 su tankeri, 3 arazözle sevk edilen 20 orman işçisi ve Fethiye Belediyesi'nin 10 itfaiye araçlı 30 itfaiye eri, alevlere ilk müdahaleyi yaptı. Yangına gece olması nedeniyle havadan müdahale yapılamadı. Yangının, rüzgarın da etkisiyle büyümesi üzerine çevre illerden çok sayıda arazöz ve orman işçisi bölgeye gönderildi. Ormanlık alandan gece yükselen alevler, paniğe de neden oldu. Çok sayıda kişi, ellerine aldıkları su dolu damacana ve pet şişelerle alevlere müdahale etmeye çalıştı.

ÖLÜDENİZ YOLU KAPATILDI

Alevlerin kara yoluna yakın olması nedeniyle Fethiye'nin dünyaca turizm bölgesi Ölüdeniz ve tarihi Kayaköy'e ulaşımı sağlayan yollar, tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri de yollarda geniş güvenlik önlemi aldı.

ALEVLER TARİHİ KAYAKÖY'Ü TEHDİT ETTİ

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, yerleşim alanlarını da tehdit etti. Yangın, otel ve pansiyonların bulunduğu Ovacık Mahallesi'ne 200 metre kadar yaklaştı. Alevlere yakın otel, pansiyon ve villalarda kalanlar, bölgeyi terk etti. Geçmişi Antik Likya dönemine dayanan 4 bin yıllık Kayaköy de yangın tehdidi altında kaldı. Orman işçileri ile çok sayıda kişinin canla başla mücadelesi sonucu alevler, yerleşim yerlerine sıçramadan saat 06.00 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü. Yangın boyunca Kaymakam Eyüp Fırat ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, çalışmaları yakından takip etti. Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor. 

BAŞKAN KARACA: SABOTAJ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ

Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirten Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Yangınların sabotaj olduğunu düşünüyoruz. Buradaki yangını 4 kişinin molotofkokteyli ile çıkardıklarını söyleyenler oldu. Etraf çevrildi ve şüphelileri arama çalışması sürüyor. Yangını söndürmek için herkes canla başla mücadele veriyor. Bir daha bu üzücü olayların yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FethiyeYangınOrman5 HektarölüdenizMuğlaönce Vatan
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