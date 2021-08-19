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Ferdi Bozduman Flaş İddialarla Yine Gündemde 

Beyaz TV’de “Nilüfer Zamanı” programının çarşamba günleri konuğu olan Astrolog ve Spritüel Danışmanı Ferdi Bozduman geçtiğimiz hafta son yayın ile bizlere veda etti. 

19 Ağustos 2021 Perşembe 14:07
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Ferdi Bozduman Flaş İddialarla Yine Gündemde 

İSTANBUL- Programın en beğenilen konu ve konuğu olarak gündeme gelen Ferdi Bozduman zaman yaptığı öngörüleriyle yine yanılmadı ve herkesi bir kez daha kendine hayran bıraktı. 

Son yıllardaki her kehaneti ile olay olan  Astrolog ve Spritüel Danışmanı Ferdi Bozduman'dan yine çarpıcı açıklamalar geldi. Kibir, öfke ve kavgalar zamanı olarak nitelendirdiği bu zamanları değerlendiren Bozduman; "Eskilerin yıkılıp yep yeni bir benlikler kazanılması için yaşanılan bu süreçlerde; Sistemin bir planı var diyerek, "Ani beklemmeyen olayları yaşayacağımız süreçteyiz. Yine fırtınaların, selin, doğal afetlerin, yangınların, hortumların ve kazaların zamanındayız. 

Devletle ilgili, hükümetle ilgili önemli kararların verildiğini göreceğiz.

Sanatçılarla ilgili önemli gelişmeler olacak. Olmadıkları başarılarını duyabiliriz. 

İlişkilerde kavgalar ve bu dönem özellikle digital dolandırıcılıklara karşı çok dikkatli olmalıyız" dedi. 

ÖNGÖRÜLER GERÇEKLEŞİYOR 

Ferdi Bozduman'ın yapttığı bu iddialar üzerinde dünyanın bir çok yerindeki hortumlar seller, ülkemizde yaşanan yangın sonrasında, Karadeniz'de büyük sel felaketleri yaşandı. Devletle ilgili dünyayı ilgilendiren meselelerden söz eden Bozuman'ın bu sözleri üzerine, Afganistan'da yaşanan kaos ve Taliban'ın ülkey ele geçirmesini yaşadık. Bir çok ülkede de kargaşalar devam etmekte...

ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Elif HayvalıSanatçılarlDevletTalibanıFlaş İddialarFerdi BozdumanNilüfer Zamanıçarşamba GünleriAstrolog Ve Spritüel Danışmanı
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