FERDİ BOZDUMAN'DAN BEREKETLİ RAMAZANLAR

Ünlü Medyum, Astrolog ve Şifacı Ferdi Bozduman; Nakkaştepe semtinde bulunan Nakkaş Kepap'ta asistanı İsmail Bibici ile beraber, dostlarına iftar yemeği verdi.

Can Sabaz, Fatih Yiğit, Onur Turgut'un katıldığı yemekte, Nakkaş Kebap'ın en nefis yemekleri ile iftar yapıldı. Cemiyet yaşamının önde gelen isimlerinin çalışmak için birbiri ile yarıştığı, yaptığı her kehaneti gerçekleşen ve ülkenin yaşayan milli serveti olan kahinimiz Ferdi Bozduman, telefonda kendisi ile yaptığım görüşmede Ramazan ayının bereketinden söz ederek, "Sevgili arkadaşım Elif, biliyorsun ki en değerli aydayız. Bu ay on bir ayın sultanı. Bu ay bütün duaların geri çevrilemeyeceği bir ay. O kadar bereketli bir ay ki, ayrıca insanı bedenen ve ruhen arındırıp farkındalık kazandırdığı bir ay. Hiçbir zaman unutulmasın ki, insanlığı sevgi ve merhamet kurtaracak. Allah tüm Müslüman aleminin tuttuğu oruçları, yaptığı yardımları kabul etsin. Herkese tekrar hayırlı Ramazanlar" dedi.

Televizyon kanallarının sevilen ismi kahinimiz Bozduman, ekranlarda tekrardan dönüş yaptığının da müjdesini vererek, tüm sevenlerini mutlu etti.

HABER: ELİF HAYVALI