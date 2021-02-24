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Fenomen Galerici Onur Yıldız: Modifiye İşini Profesyonellere Bırakın

Fabrika çıkışı araçları baştan yaratan ve iddialı tasarımlarıyla hem sektörde hem de sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken Onur Yıldız, aracını modifiye ettirmek isteyenleri uyarıyor: “Profesyonel ellerde yapılmayan modifiyeler, araca hem görsel hem de kullanım açısından zarar verebilir.”

24 Şubat 2021 Çarşamba 13:01
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Fenomen Galerici Onur Yıldız: Modifiye İşini Profesyonellere Bırakın

ANKARA- Ankara’da yaşayan ve 18 yaşında ilk arabasını aldıktan sonra modifiyeye merak saran Onur Yıldız, başarılı tasarımlarıyla Ankara’da sektörün önde gelen isimleri arasına girdi. Sosyal medyada da fenomen ve 300 bini aşkın takipçisi bulunan Yıldız, aracını hem güzelleştirmek hem de güçlendirmek isteyenleri uyardı: “Modifiye işini profesyonellere bırakın.”

JANT DEĞİŞTİRMEKLE MODİFİYE OLMAZ

Onur Yıldız, yenileme sürecinde yapılacak hatalı uygulamaların tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söyledi: “Modifiye teknik bir iştir. Hatta sanattır. Sadece jant değiştirerek, spoiler takarak, aksesuar ekleyerek modifiye yapılmaz. Değişim sürecinin riskli aşamaları var. Profesyonel ellerde yapılmayan modifiyeler, araca hem görsel hem de kullanım açısından zarar verebilir. Dünyada bu iş çok profesyonel şekilde yapılıyor. Hatta bu alanda büyük organizasyonlar düzenleniyor. Benim de hayallerimden biri uluslararası arenada yarışacak bir araç tasarlamak.”

ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 24.02.2021 13:13
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