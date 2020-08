Ezber bozan doktorumuz Prof. Dr. Özer Pala

Galatasaray Duayenler Abiler Ablalar Grubundan tanıdığım, Önce Vatan Gazetemizde bilgi ve tecrübelerini sizlerle paylaştık, Papatya Dergisi Organizasyonlarımızda hep yanımızda oldu sağolsun, yoğun ilgi altında etkinliklerimizi gerçekleştirdik, televizyon kanalında Sağlıklı Papatyalar programımda da yine bizlerle oldu, müthiş doktorumuz ezber bozan bilgiler ile bizi her zaman aydınlattı sağolsun, sizlerle hep paylaştık. Şimdi de tüm dünyanın kabusu Covid 19 ile ilgili bilgilerine başvurduk ve yaz döneminde dikkat etmemiz gereken güneşlenmenin ince noktalarını anlattı bizlere, PRof. Dr. Özer Pala hocamızdan değerli bilgiler, buyurun;

FAZLA GÜNEŞLENME

Fazla güneşlenme değişik mekanizmalarla bağışıklık sistemini etkiler:

* Granülosit sayısını ve Granülosit fonksiyonunu azaltarak enfeksiyonlara yatkınlığı artırır

* Dudaklarda uçuk oluşturur

* Soğuk algınlığına yatkınlığı arttırır

* Olası pandemiye zemin sağlar

* Folik asit azalmasına neden olur

* Fazla güneşlenme özelikle sarı ve uzun saçlarda daha belirgin olarak RENK SOLUKLUĞU yapar.

* Saç ÇİNKOSU’nun azalması nedeniyle saçların uzamaları yavaşlar, dökülmeleri artar.

* Bronzlanmış Deride D Vitamini Sentezlenemez yeya az düzeyde oluşur.

* Fazla güneşlenme hücre içi MAGNEZYUM’u azaltır.

Buna bağlı olarak;

* VDBP: vitamin D bağlayıcı globülin,

* 25(OH) hidroksilaz

* 1- alfa hidrosilaz ve

* 24 Hidroksilaz

sentezlerini negatif etkileyerek Vitamin D’nin etkinliğini azaltır

COVİD-19 ve KOKU-TAT KAYBI

Grip ve soğuk algınlığının etkilerinden olan koku-tat kayıpları COVİD-19 enfeksiyonunda da gözlemleniyor.

COVİD-19 hastalığının başlangıç dönemlerinde tanı koydurucu olabileceği ileri sürülen bu parametrelerin nedeni araştırılıyor.

Harvard üniversitesinde yapılan çalışmalarda burun kökündeki hücrelerde bulunan iki gendeki ekspresyon bozukluğunun sorumlu olabileceği bildirildi.

Bilindiği gibi ÇİNKO binden fazla gen ekspresyonu sağlayabilen bir mineraldir.

KOKU: burun kanalında lamina kribriformis, septumda bulunan nöroepitellerin reseptörleri aracılığıyla bulbus olfaktoriusa bağlanır, etkinlik sağlar.

Koku alma hücreleri çinko aracılığıyla 30 ile 60 günde bir yenilenir.

TAT: Tat tomurcuklarındaki hücreler aracılığıyla sağlanır. Tat tomurcuklarında bulunan 3 tip hücreden hücre tipI’de sentezlenen ‘Glutatyon-S-transferaz’ enzimi bulbus olfaktoriusun epitel hücrelerini, peroksitlerin toksik etkilerinden korurlar.

PAROTİS, submandibular guddeler, asinar sekretuar granüllerinde, ÇİNKO bağıntılı metalloenzim, karbonik anhidraz VI, tat tomurcuklarındaki kök hücrelerde bölünme, differansiasyon, proliferasyon sağlar, matürasyonu endükler, koku ve tat almada etkin rol oynar.

ÇİNKO eksikliğinde, tükrükte bulunan TIMPI (doku metalloproteinaz inhibitörü ve MMP3 (metalloproteinaz 3) eksikliğine bağlı olarak TUZ tadını alma hissi azalır.

COVİT-19 salgını toplumda önemli bir STRES sorunu oluşturdu.

STRES: hipotalamustan salgılanan kortikotropin serbeşleştirici faktör (CRF), hipofiz ön lobundan az miktarda ACTH salgılatır- stresörler etkisiyle bu salınım 20 misli fazla artarak böbrek üstü korteksinden KORTİZOL salınımını fazlalaştırır. KORTİZOL meallotionein 1 ve 2 (A ve B) ile çinko taşıyıcı protein ZnT1’i artırarak çinkonun karaciğere depolanmasını sağlar. Kortizol idrarla atılımını da arttırarak serum çinkosunu belirgin azaltır.

Serumda çinko eksikliği, timüs guddesini atrofiye ederek bağışıklık sistemini de yetersizleştirir.

COVİD-19 seyrindeki IL 6 fırtınası ile ÇİNKO arasında negatif bir etkileşim bulunuyor.

IL-6, gp130, Janus kinase aracılığıyla STAT-3 fosforilasyonu sağlıyarak Th17 sentezlenmesiyle otoimmün, enfeksiyöz, nörodejeneratif ,kanser gibi hastalıkların patogenezinde önemli rol oynar.

Çinko, STAT 3 fosforilasyonunu engelleyerek bu mekanizmaların gelişimini engellemeğe çalışır. Diğer bir deyimle IL6 artışı çinkonun azalmasına yol açar.

60 yaş ve üzeri bireylerde, yaşa bağlı olarak değişik faktörlerin etkisiyle vücut ÇİNKO değerleri oldukça düşüktür.

HİPERTANSİYON, KALP DAMAR HASTALIKLARI seyrinde kullanılan ACEI inhibitörleri ve/veya idrar söktürücüler (Tiazid, furozemid v.b) belirgin ÇİNKO kayıplarına yol açar. Özellikle ACEI inhibitörlerinin önemli yan etkileri arasında KOKU-TAT kayıpları yer alır.

ACEI kullanımı seyrinde gelişen demir eksikliğine bağlı anemi, DEMİR tedavisine yanıt vermez. ÇİNKO alınmaya başladıktan sonra düzelir.

Koku ve tat kaybı ve diğer semptomlar COVID-19 enfeksiyonun farklı aşamalarında oluşan çinko eksiklikleriyle bağlantılı olabilir mi?

Kaynak: http://drpala.blogspot.com/