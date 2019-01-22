Evliya Çelebi gibi yaşam koçu

İSTANBUL / HABİB BABAR

Kişisel Gelişim Uzmanı Yaşam Koçu Ahmet Köknar, (Hayata Gülümseyen Adam) Anadolu’yu adım adım dolaşarak seminerler veriyor.

2011 yılından beri ülke genelinde yaklaşık 25 il ve ilçelerinde 15 bin insana “Girişimcilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri ve seminerleri veren Ahmet Köknar,Verilen Eğitimlerde katılımcılarımızın %70-80’ini genel itibari ile hayatın boşluğunda olup, ne yaptığını neden yaptığını kim için yaptığını ve niçin yaşadığını bilmediğini söyledi.

Seminerlere katılanların hep bir belirsizlik içerisinde hayatlarını ve yaşamlarını idame etiklerini belirten Köknar, ‘Sürekli olumsuzluk ve negatif düşüncelerle dolu bir hayatı devam ettiriyorlar. Dolayısıyla bu keşmekeşliğin içerisinde aslında hepimizin bildiği ama farkında olmadığı yada kabullenmediği bir bahane ve mazaretleri yaşıyorlar. Hayatın güzelliğini , yaşamın anlamını ve zamanın akışını görmüyor ve farketmiyorlar. Buradan yola çıkarak farkındalıklarının farkına varmaları için , hem kendilerinin hem de hayatta bir boşluğu bir güzelliği, bir anlam ifade ettiklerinin farkında değiller. Kişisel gelişim uzmanı olarak edindiğim bilgi ve gözlemlerime göre son 5 yıl içerisinde insanların bir sinerjiye , bir dokunuşa ,bir farkındalılığa ihtiyacı var. Yazdığım kitabımda bunun önemine vurgu yaparak hayatın güzelliğini , hayatta çok önemli bir yerleri olduğuna ve gecen her zamanın ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu göstermeye çalıştım’dedi.

MUTLAKA OKUNMASI GEREKEN KİTAP GELİYOR

Dünya genelinde herkesin bildiği 3 maymundan farklı olarak salında bütün insanlar 4. Maymunun esiri altındadır diyen Ahmet Köknar, ‘3 maymunda 4. Maymunun içerisinde yer almaktadır. Her sorun karşısınıza çıkan bir fırsattır. Sorun varsa başarı gelecektir’diye konuştu.Önümüzdeki aylarda piyasaya çıkacak olan kitabı için gecesini gündüzüne katan ünlü Kişisel Eğitim Uzmanı ve Yaşam Koçu Köknar, ‘Bu kitap başarıyı yakalamak ve mutlu yaşamak isteyenlere ışık tutacak’

KENDİMİZİN NE KADAR FARKINDAYIZ?

Hayatınızdan Memnun Değilseniz!



Aynı Sorunları Tekrar Tekrar Yaşıyorsanız!



Denediğiniz Tüm Yollar Sizi Aynı Yere Çıkarıyorsa!



Artık Ne Yapacağınızı Bilmiyorsanız!



Doğru Yerdesiniz.

Yaşamınızın Değeri Paha Biçilemez!



Ve Onu Ancak Siz Yaşayabilirsiniz.



Artık Kendiniz Olmanın Ve Mutluluğun Zamanı Gelmiş Olmalı!

“Herşey Bir Gün Değişebilir Ve O Da Belki Bugündür!”