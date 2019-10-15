Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94974
ALTIN
281.572
DOLAR
5.8924
STERLİN
7.4689
EURO
6.4797
Ateş hattından canlı görüntüler
Ateş hattından canlı görüntüler
Bursaspor sakatlıklardan yana dertli
Bursaspor sakatlıklardan yana dertli
Zirveyi hedefleyen takımız
Zirveyi hedefleyen takımız
Ali Poyrazoğlu ‘Tak Tak Takıntı’ oyunu ile Trump’ta
Ali Poyrazoğlu ‘Tak Tak Takıntı’...
Yeşil renkli yumurta üretimi ile taleplere yetişemiyor
Yeşil renkli yumurta üretimi ile...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Sayı 595'e çıktı
Kapat

Evi yanarken, gözyaşlarıyla izledi

Adana'nın Feke ilçesinde, Ali Yeğen'e (70) ait tek katlı evde, yangın çıktı. Yangın sırasında evde olmayan Yeğen, komşularının çağırmasıyla gelip, alevleri gözyaşlarıyla izledi.

Evi yanarken, gözyaşlarıyla izledi

Adana'nın Feke ilçesinde, Ali Yeğen'e (70) ait tek katlı evde, yangın çıktı. Yangın sırasında evde olmayan Yeğen, komşularının çağırmasıyla gelip, alevleri gözyaşlarıyla izledi.

15 Ekim 2019 Salı 14:24
7 Okunma
Evi yanarken, gözyaşlarıyla izledi

ADANA - Feke'ye bağlı Kaleyüzü Mahallesi Çoruğuşağı mevkisinde, Ali Yeğen'e ait müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri, alevlere müdahale ederken, haber verilmesiyle Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Feke Orman İşletmesi ekibi, arazözlerle bölgeye sevk edildi. Yangın sırasında evde olmayan Yeğen, komşularının ihbarıyla olay yerine geldi. Ali Yeğen, evini saran alevleri gözyaşlarıyla izledi. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Ev ise kullanılamaz hale geldi. Jandarma, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Evi YanarkenGözyaşlarıyla Izledi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşil renkli yumurta üretimi ile taleplere yetişemiyor
Yeşil renkli yumurta üretimi ile taleplere yetişemiyor
58 yaşında okuma yazma öğrendi, ehliyet alacak
58 yaşında okuma yazma öğrendi, ehliyet alacak
Sonbahar renkleri arasında 'masalsı' yolculuk
Sonbahar renkleri arasında 'masalsı' yolculuk
Bodrum'da Halikarnas Balıkçısı anısına bitki müzesi kurulacak
Bodrum'da Halikarnas Balıkçısı anısına bitki müzesi kurulacak
Hüseyin Küçük; ‘moda bir sanattır’
Hüseyin Küçük; ‘moda bir sanattır’
SOKAK OYUNLARI SANAL OYUNLARA KARŞI
SOKAK OYUNLARI SANAL OYUNLARA KARŞI
Hayvan davranışlarından depremi tahmin etmek mümkün
Hayvan davranışlarından depremi tahmin etmek mümkün
DÜNYANIN İLK KEHANET MERKEZİ 
DÜNYANIN İLK KEHANET MERKEZİ 
MERHUME SAKİBE NİMET AZKIRAN ŞİİR YARIŞMASI SONUÇLANDI
MERHUME SAKİBE NİMET AZKIRAN ŞİİR YARIŞMASI SONUÇLANDI

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans