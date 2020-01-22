ESTETIUM LIFE 2. YAŞINI KUTLUYOR!

HABER: DİNÇER KARACALAR

13 yıllık Diş Hekimi olan Periodontoloji Uzmanı Uzman Dr. Dt. Buket KILINÇ’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek organizasyon, 29 Ocak Çarşamba günü saat 16.00’da başlayacak ve Mecidiyeköy’deki merkezinde gerçekleşecek.

Estetium Life 2. yıl kutlaması, sanat camiası başta olmak üzere, spor ailesi, iş çevreleri ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinin katılımı ile gerçekleşecek.

Misafirlerine özel bir gece hazırlayan Kılınç, diş sağlığı dünyasında yaşanan son gelişmeleri ve üzerinde çalıştığı estetik gülüşün sırlarını da dostlarıyla paylaşacak.