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Erzurum ve Ardahan'da kar sürprizi

Erzurum ve Ardahan'da yaşayanlar, pazar sabahına kar sürpriziyle uyandı. Erzurum'da kar kalınlığı 5 santimi geçerken, Ardahan'da sokakta yürüyenler kardan adama döndü.

Erzurum ve Ardahan'da kar sürprizi

Erzurum ve Ardahan'da yaşayanlar, pazar sabahına kar sürpriziyle uyandı. Erzurum'da kar kalınlığı 5 santimi geçerken, Ardahan'da sokakta yürüyenler kardan adama döndü.

24 Mart 2019 Pazar 13:05
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Erzurum ve Ardahan'da kar sürprizi

ARDAHAN, (DHA)

Meteorolojinin don uyarısı yaptığı Erzurum'da yaşayanlar pazar sabahına karla uyandı. Gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği kent merkezinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizlik çalışmasına başladı. İşçilerin yanısıra iş makineleri kaldırımda biriken karları temizledi.

Ardahan'da da gece saatlerinde başlayan ve etkisinin artıran kar yağışı kent merkezini yeniden beyaza bürüdü. Sokakta yürüyenler kardan adama döndü. Hafta sonu dershaneye giden öğrenciler cep telefonları ile selfie çekerek bu anı ölümsüzleştirdi. Giderek şiddetini artıran kar yağışı kısa sürede cadde, sokak ve park halindeki araçları kapladı. Kayganlaşan yol nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sabah kalktıklarında kar sürprizi ile karşılaşanlar, "Biz baharı beklerken yeniden karla karşılaştık. Bu yağan kara eskilerin hesaplarına göre 'Leyleğin karı' deniliyormuş" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumArdahanKarönce Vatan
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