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Erzurum'dan getirdiği boğası ile uyuyor

15 Temmuz 2021 Perşembe 13:26
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Erzurum'dan getirdiği boğası ile uyuyor

İSTANBUL - Erzurum'dan Kurban Bayramı için İstanbul'a gelen 31 yaşındaki Emrah Acar, 1,5 yıldır baktığı 1 tonluk boğası ile yatıyor. En iyi dostum dediği 3 yaşındaki boğaya 7 ay dağda, ardından da ahırda bakan Acar, boş kaldığı zamanların çoğunu 'Kral' adını verdiği boğa ile ilgilenerek geçiyor. Sultangazi Belediyesi tarafından kurulan kurban satış alanında bulunan ikili, birlikte uyuduğu zamanlarda görenlerin ilgisini çekiyor.

Aylarca dağlarda 'Kral' ile dert ortağı olduklarını ifade eden Acar, "7 ay dağda, ardından da ahırda baktım. Beraber yatıp kalkıyoruz. Onu çok seviyorum. Çok uysal bir hayvandır. Kendim bakıp besliyorum. Kral şuan 3 yaşında ve 1 ton ağırlığında. Onunla birlikte çok mutlu oluyorum. Çok cana yakın bir hayvan. İnsanları sever" dedi.

"Artık kanka olduk" diyeh Emrah Acar, "Bir arkadaş dost gibi. Benim en iyi dostum budur şu an. Beraber yatıp beraber kalkıyoruz. Yanına yattığım zaman asla rahatsız olmaz. Rahatını bozmuyor. Kalkmak istediğimde izin vermiyor kalkmama, sarılıyor. Aramız bu kadar iyi" diye konuştu.

DHA

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ErzurumBoğası Ile Uyuyor
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