ERSİN FAİKZADE KÜRESEL BARIŞ ELÇİSİ OLARAK ATANDI...

ZAMBAK KARABAY

Türkiye'nin Elmas Çocuğu, Ersin Faikzade kimdir?

Uluslararası arenada tanınan, Uluslararası Ses Sanatçısı; Diplomatik bir Barış Elçisi ve en güçlü ses ünvanlı tolerans adamıdır.

Annesinin MS hastalığına yakalanışı ve vefatı neticesinde; kendini insanlığa, sevgiye ve yardım çalışmalarına adamış; 6 kıtada insanlık projelerinde yer almıştır. Özellikle bedensel ve zihinsel engelliler üzerine pek çok proje yapmış, 6 Devlet Onur Nişanı almıştır.

Güçlü sesi ile verdiği konserler büyük hayranlık uyandırmış, dünya çapında bir üne kavuşmuştur. Dünyaca ünlü ses sanatçıları ile yaptığı düetler çok sevilmiştir.

Dünya’nın 29 ülkesinden aldığı sayısız ödüller, ünvanlar ve saygın bir kimlik ile Türkiye Cumhuriyeti’nin Elmas Çocuğu olarak isimlendirilir. İngiltere'de Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirmiş; İtalya'da tenor eğitimi almıştır. Özellikle İngiltere; Pakistan; Paraguay; Arjantin; Brezilya; Uruguay; Amerika, Meksika; İtalya; Fransa; İspanya; Fas; Almanya; Hollanda, Sicilya; Kolombiya 'da insani projelerde yer almış, konserler vermiş; düet albümler yaparak sevenlerine ulaşmıştır.

2014 ve 2015 yıllarında Birleşmiş Milletler tarafından halk oylaması ile Dünya’ya ilham veren kişi ilan edilmiştir.

Türkiye'nin uluslararası platformlarda tanınırlığını ve saygınlığını artırıcı faaliyetleri ile ırk, dil, din farketmeden yaptığı çalışmalar ile insanların kalplerine girmiştir.

Cumhuriyetin Elmas Çocuğu Ersin Faikzade, milletinin onur kaynağıdır.

Türkiye’nin gurur kaynağı 11 Mayıs 2020'de İnsan Hakları Örgütü tarafından "Küresel Barış Elçisi" olarak atanmıştır. Pandemi süreci sonrası Avusturya – Viyana’da kendilerine sertifikaları takdim edilecek...

Barış Elçisi Ersin Faikzade “Para ile satın alınamayacak en önemli şey saygınlığımızdır...Allah’a sonsuz kere teşekkür ediyorum. Her zaman bunun için bir Barış Elçisi; sanatçısı her şeyden öte bir insan olarak yaşadığım duygu dolu anları sizlere anlatmaya kelimeler yetersiz kalır” diyor...