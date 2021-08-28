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EREN ENERJİ VE TARIMKON ’DAN 1 MİLYON FİDAN BAĞIŞI

Antalya Büyüksehir Belediyesi ve Eren Enerji, TARIMKON arasında 1.000.000 fidan bağışı protokolü imzalandı.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 17:31
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EREN ENERJİ VE TARIMKON ’DAN 1 MİLYON FİDAN BAĞIŞI

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA

EREN ENERJİ öncülüğünde ve sponsorluğunda Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu’nun işbirliğinde yürütülen ve karbon salınımını azaltma amacı taşıyan EREN Enerji’ye ait “Fidan Bağışı Projesi” için Antalya Büyükşehir Belediyesinde protokol imzaladı.
1 Milyon fidan bağışını kapsayan proje ile doğaya salınan karbon oranının azaltılması ve Antalya’da yeşil alanların sayısını artırılması hedefleniyor.

PROTOKOL İMZALANDI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı imza töreninde Antalya Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Başkan Çevre Danışmanı Lokman Atasoy, Park ve Bahçeler Daire Başkanı Dr. Çiğdem Hacıoglu,  Şube Müdürü Özgül Karagüzel, Tarımkon Genel Başkanı Hakan Yüksel, projelerden Sorumlu İcra kurulu üyesi Süreyya Ümran Alınak, TARIMKON Genel Başkan Yardımcısı Hanife Salman, TARIMKON  Antalya İl Başkanı Serkan Ceylan katıldı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 'in "Antalya' yi Birlikte Yeşerteceğiz" projesine EREN ENERJİ ve TARIMKON katkıda bulundukları için Belediye tarafından teşekkür edildi.

Önce Vatan Gazetesi

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EREN ENERJİ VE TARIMKON DAN 1 MİLYON FİDAN BAĞIŞI
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