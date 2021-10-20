Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1431.25
ALTIN
533.44
DOLAR
9.3262
STERLİN
12.8521
EURO
10.8452
Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı Alınacak 
Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı...
Samsun Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor 
Samsun Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi...
Kırıkkale Üniversitesinden Akademik Personel Alıyor
Kırıkkale Üniversitesinden Akademik Personel...
Otopark alanları kiraya verilecek
Otopark alanları kiraya verilecek
İş fırsatları için hemen tıkla!

EPİLEPSİ KISA FİLM İÇİN ANITKABİRDE TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

20 Ekim 2021 Çarşamba 10:41
7 Okunma
EPİLEPSİ KISA FİLM İÇİN ANITKABİRDE TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

DİNÇER KARACALAR

Epilepsi Dernek Başkanı Sn.Ebru Öztürk  ve Filika Medya Kurucusu Kadın girişimci Dilek Çakır epilepsililer için farkındalık yaratmak adına “Hayata Tutun “ isimli bir kısa film çekmek için kolları sıvadı.epilepsi hastalarına yönelik umulmadık zamanlarda başlarına gelen nöbetlerinde yanında bulunanların paniğe kapılmadan ilk yardım müdahalesinde bulunmalarını sağlayıp,farkındalık yaratmaktır.

Yapımcılığını Dilek Çakır,yönetmenliğini KadirErgin,senaryosu Serkan Aygörenin üstlendiği film, Epilepsinin bir hastalık olmadığını ,intaharlarda ,dünyada ve ülkemizde birinci sırada olduğunu,engellik derecesinin saptanamadığı tek hastalık olmasından dolayı “Hayata Tutun” adlı kamu spotu filminin çekimlerine Ankara da Start verildi..Filmde toplum içinde epilepsi nöbeti geçirenlere nasıl müdahale edilmesi gerektiğinin anlatıldığı filmde farklı meslek gurplarında filmde yer alıp toplum içindeki önemine değinildi.

17.10.2021 Pazar günü 60 kişi ile farkındalık yaratmak adına Anıt Kabirde Epilepsililer için Türk Bayrağı açıldı.19 Mayıs Stadyumunda 60 kişi bir araya gelerek mor kartonları gökyüzüne kaldırıp epilepsi işaretini çizdi.

Filmin diğer sahneleri için GS Milli Basketbolcu Ege Arar,Wilma Elles,Abdurrahman Delen,Gülgün Feyman,Mikail Akar bir çok ünlüden destek geldi.

Filmin gösterimi şubat ayı Dünya Epilepsililer gününde gerçekleşecektir.

Son Güncelleme: 20.10.2021 10:43
Anahtar Kelimeler:
EPİLEPSİ KISA FİLM İÇİN ANITKABİRDE TÜRK BAYRAĞI AÇILDI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Fonlardan faydalanmak için iyi takip şart”
“Fonlardan faydalanmak için iyi takip şart”
Üniversite öğrencilerinin yüzde 78,1’i flört şiddetiyle karşı karşıya
Üniversite öğrencilerinin yüzde 78,1’i flört şiddetiyle karşı karşıya
Başarılı kuaförden eğitim!
Başarılı kuaförden eğitim!
Altın Çilek Ödülleri Sahiplerini Buldu
Altın Çilek Ödülleri Sahiplerini Buldu
Masterchef Mehmet Yalçınkaya’ya büyük ilgi
Masterchef Mehmet Yalçınkaya’ya büyük ilgi
19 Kasım Ay Tutulması'na Dikkat
19 Kasım Ay Tutulması'na Dikkat
GÜRKAN ŞEF ÖZEL SUNUMLARINI BU KEZ İZMİR’İN ÖNEMLİ İSİMLERİ İÇİN YAPTI
GÜRKAN ŞEF ÖZEL SUNUMLARINI BU KEZ İZMİR’İN ÖNEMLİ İSİMLERİ İÇİN YAPTI
DÜNYANIN İLK VE TEK GERÇEK YOGA DERGİSİNİN YENİ SAYISI OKURLARLA BULUŞTU!
DÜNYANIN İLK VE TEK GERÇEK YOGA DERGİSİNİN YENİ SAYISI OKURLARLA BULUŞTU!
KÖROĞLU DESTANI
KÖROĞLU DESTANI

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma