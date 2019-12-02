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Enstrümantal müzik ile buluştular

“Engelsiz Yaşam” sloganı ile Bayrampaşa Göz Hastanesi & Bayrampaşa Belediyesi Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi işbirliği ile perküsyon sanatçısı İlker Çolağın hazırlayıp sunduğu müzik sunumu, Bayrampaşa Göz Hastanesi seminer salonunda yoğun bir katılım ile gerçekleşti

Enstrümantal müzik ile buluştular

“Engelsiz Yaşam” sloganı ile Bayrampaşa Göz Hastanesi & Bayrampaşa Belediyesi Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi işbirliği ile perküsyon sanatçısı İlker Çolağın hazırlayıp sunduğu müzik sunumu, Bayrampaşa Göz Hastanesi seminer salonunda yoğun bir katılım ile gerçekleşti

02 Aralık 2019 Pazartesi 17:16
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Enstrümantal müzik ile buluştular

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL - Engellilik doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu, bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetileri çeşitli derecelerde kaybetme ve normal yaşamın gereklerine uyamama olarak tanımlanır. Engelsiz yaşam ise bireylere özgür ve önyargısız bir toplum kazandırma yönünde destek olmaktır. Farkındalığın arttırılması ve  bireylerin yaşama kazandırılması yönünde teşvik edici olmaktır.

Vakıf hizmettir, toplumsal  olaylarda  engelliliğin yaşamda, sağlıkta, müzikte ve sporda yer almasını sağlayarak ortak bir amaç oluşturmaktır. Bu kapsamda Göz Vakfı insana hizmet ile geliştirdiği sosyal sorumluluk bilincini sürdürmektedir. Engelsiz yaşamda kaliteli yaşam ve erişebilirlik, sahip oldukları her  şeye erişebilme hakları olduğunu unutmamaktır. Çevresel ve fiziksel koşullar bireyleri engelli kılmaktadır. Günümüzde kültürel ve sosyal yaşam haklarının gelişmesi yönünde  toplumsal önyargıların kalkması ve duygu bağının gelişmesi yönünde çalışmalar artmaktadır.

Perküsyon sanatçısı İlker Çolak’ın önderliğinde, Bayrampaşa Belediyesi Bilgi Merkezi ile Fizik Tedavi ve Engelliler Merkezi öğrencilerinin geri dönüşüm malzemelerinden hazırladığı enstrümanlar eşliğinde verdikleri mini konser dinleyenleri büyüledi

ÇOLAK: TÜM ENGELLER AŞILIR FAKAT ÖNYARGILARI AŞMA ŞANSIMIZ YOK 

Programın son konuşmacısı olarak söz alan perküsyon sanatçısı İlker Çolak ise, “Ben Büyükçekmece’den geliyorum fakat böylesine önemli bir program için mesafelerin hiçbir önemi yok. Hepimiz birer engelli adayıyız. Engelli olalım, olmayalım hiç fark etmez, bence engeller kalbimizde. Tüm engeller aşılır ama ön yargılar varsa bu engeli aşma şansımız yok. Birazdan sahneleyeceğimiz gösteriye herkesin katılmasını istiyorum. Buradan mutlu ve güler yüzlü bir şekilde çıkarsak bugün bizim en güzel günlerimizden bir tanesi olacak.” dedi.

GÜNER: ENGELLER ÇETİN AMA TEKER TEKER AŞMAYA NİYETİMİZ VAR

Aysen Kiper’in ardından konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Bayrampaşa Belediyesi Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Arzu Güner ise, Bayrampaşa ilçesinde engelli birey ve ailelerine tıbbi, psikososyal ve bağımsız yaşamla ilgili çeşitli hizmetler verdiklerini belirterek, şu açıklamalarda bulundu: “Bizim yolumuz çok uzun. Evet, sosyal haklarda düzenlemeler yapılıyor ama maalesef ki birçoğu hayata geçirilemiyor. Engeller çetin ama bizim de bu engelleri teker teker aşmaya niyetimiz var. Biz bu yolda yalnız olmadığımızı düşünüyoruz. Çok hoşuma giden bir Afrika atasözü var. Diyor ki; 'Bir çocuğu büyütmek için bir köy gerekir.' Bu çocuk engelli veya engelsiz değil, herhangi bir çocuk… Bir köyde kimler vardır? Köyün muhtarı vardır, komşusu vardır, akrabaları vardır. Yani bir köyün el birliğiyle o çocuk büyür. Biz engelliler merkezi olarak tek başına mıyız? Ben ya da hocalarımız bizler yalnız mıyız? Hayır. Biz beraberiz, bizler ailelerimizi o kadar önemsiyoruz ki, bizim çocuklarımız o kadar değerliler ki hepsi pırıl pırıl… 

KİPER: GÖZ VAKFI OLARAK YANINIZDAYIZ

Programın açılış konuşmasını yapan Göz Nurunu Koruma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Aysen Kiper, “Aydınlık bir yaşam için göz sağlığı anlayışıyla uygulanmakta olan vakfımız gönüllü dostlarımızın desteğiyle 1984 yılında faaliyete geçti. Yeni yerimizle ilgili de yaklaşık 2 yıl önce çalışmalarımıza başladık ve bu hastaneyi 2 bin metrekareden 8 bin metrekareye çıkardık. Göz konusundaki sağlıkla ilgili her türlü hasta hastanemizde tedavi ediliyor. Herhangi bir derdiniz, bir yardıma ihtiyacınız olursa seve seve sizi hastanemize bekleriz. Bayrampaşa Belediyesi Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi ile Göz Nurunu Koruma Vakfı’nın müşterek düzenlediği bu etkinlikte sizleri aramızda görmekten çok mutluyuz. Bu gösteride güzel vakit geçirmeniz bizleri çok mutlu eder.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerinden hazırladığı enstrümanlar eşliğinde seslendirdiği şarkılar ve Bayrampaşa Belediyesi Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi Halk Oyunları Ekibi'nin sergilediği folklor gösterileriyle program son buldu.

Önce Vatan Gazetesi

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