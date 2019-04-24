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ENGELSİZ BAYRAM BAĞDAT CADDESİ’NDE COŞKUYLA KUTLADI!

Üsküdar Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri “Engelsiz Bayram” projesi ile 23 Nisan’da görme engelli çocuklar ile Goldwing Riders Club Türkiye’yi buluşturdu. Bağdat Caddesi’nde Goldwing Riders Club Türkiye’nin katılımları ile görme engelli çocuklar için bir kortej düzenlendi. Düzenlenen etkinlik ile 23 Nisan coşkusu Bağdat Caddesi’nin her yerinde hissedildi.

ENGELSİZ BAYRAM BAĞDAT CADDESİ’NDE COŞKUYLA KUTLADI!

Üsküdar Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri “Engelsiz Bayram” projesi ile 23 Nisan’da görme engelli çocuklar ile Goldwing Riders Club Türkiye’yi buluşturdu. Bağdat Caddesi’nde Goldwing Riders Club Türkiye’nin katılımları ile görme engelli çocuklar için bir kortej düzenlendi. Düzenlenen etkinlik ile 23 Nisan coşkusu Bağdat Caddesi’nin her yerinde hissedildi.

24 Nisan 2019 Çarşamba 19:27
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ENGELSİZ BAYRAM BAĞDAT CADDESİ’NDE COŞKUYLA KUTLADI!

NEZAHAT GÖÇMEN 

İSTANBUL 

Üsküdar Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri tarafından görme engelli çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda farklı ve güzel bir deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla bir proje gerçekleştirildi. Halkla İlişkiler Bölümü öğrencilerinin bu projedeki amacı; öncelikle görme engelli çocukların eğlenmesi, sosyalleşmesi gibi faaliyetlerin yanında, görme engelli çocukların farkına varılmasını sağlamak ve onlarında aslında diğer çocuklar gibi önlerinde bir engelin olmadığını göstermekti.

Goldwing Riders Club Türkiye ve Türkiye Görme Engelliler Vakfı’nın sponsorlukları ile birlikte 23 Nisan günü Bağdat Caddesi’nde görme engelli çocuklarla beraber gerçekleştirilen etkinlikte görme engelli çocukların hem 23 Nisan Bayramı kutlandı hem de ailelerin ve  çocuklar için farklı bir deneyim yaşanmış oldu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Bağdat CaddesiBayram23 NisanCoşkuEngelsizüsküdar üniversitesiGoldwing Riders Club Türkiye Ve Türkiye Görme Engelliler Vakfı’
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