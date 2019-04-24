ENGELSİZ BAYRAM BAĞDAT CADDESİ’NDE COŞKUYLA KUTLADI!

NEZAHAT GÖÇMEN

İSTANBUL

Üsküdar Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri tarafından görme engelli çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda farklı ve güzel bir deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla bir proje gerçekleştirildi. Halkla İlişkiler Bölümü öğrencilerinin bu projedeki amacı; öncelikle görme engelli çocukların eğlenmesi, sosyalleşmesi gibi faaliyetlerin yanında, görme engelli çocukların farkına varılmasını sağlamak ve onlarında aslında diğer çocuklar gibi önlerinde bir engelin olmadığını göstermekti.

Goldwing Riders Club Türkiye ve Türkiye Görme Engelliler Vakfı’nın sponsorlukları ile birlikte 23 Nisan günü Bağdat Caddesi’nde görme engelli çocuklarla beraber gerçekleştirilen etkinlikte görme engelli çocukların hem 23 Nisan Bayramı kutlandı hem de ailelerin ve çocuklar için farklı bir deneyim yaşanmış oldu.