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Engelliler galoş üretiyor

Bitlis'te, Ahmet Eren Eğitim Uygulama Okulu'ndaki zihinsel engelliler, galoş üretimi yapıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, 55 öğrencinin eğitim gördüğü Uygulama Okulu'nda haftada bin çift galoş üretiminin yapıldığını söyledi.

Engelliler galoş üretiyor

Bitlis'te, Ahmet Eren Eğitim Uygulama Okulu'ndaki zihinsel engelliler, galoş üretimi yapıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, 55 öğrencinin eğitim gördüğü Uygulama Okulu'nda haftada bin çift galoş üretiminin yapıldığını söyledi.

02 Aralık 2019 Pazartesi 13:24
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Engelliler galoş üretiyor

BİTLİS - Bitlis Ahmet Eren Eğitim ve  Uygulama Okulu'nda eğitim gören zihinsel engelliler, galoş üretimine başladı. Merkezde eğitim gören engellier, bu sayede aile bütçelerine de katkı sağlıyor. Okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, 55 engellinin eğitim gördüğü Uygulama Okulu'nda galoş üretildiğini belirterek, "Öğretmen arkadaşlarımız bu çocukları kendi öz bakımlarından, seviyelerine uygun bir şekilde okuma yazma öğretene kadar, büyük bir çaba gösteriyorlar. Ayrıca burada çalışan engelli çocuklarımız, haftada ortalama bin çift galoş üretiyor. Amacımız bu çocuklarımızın üretiminden para kazanmalarını sağlamak değil, zamanlarını nitelikli geçirmelerini ve farklı etkinlik içinde olmalarını sağlamaktır. Zaten okul idaremizde galoş ürütiminden elde edilen geliri çocuklarımıza veriyor. Seviyesi ve düzeyi ne olursa olsun ısrarlı ve programlı bir eğitim o çocuklarımızı çok iyi bir yere taşıyabiliyor" dedi.

Özel Eğitim Öğretmeni Eda Tursun ise "Sınıfımızda beş öğrencimiz var. Hepsinin düzeyi birbirinden farklı. Kimi engelli öğrencimiz presleme, kimisi de paketleme işi yapıyor. Buradan kazandıkları parayı farklı sosyal aktivitelerde kullanıyorlar. Yani, çocuklarımız bu parayı kendilerine harcamış oluyorlar. Hem bu sayede el becerileri gelişmiş oluyor, hem de değişik sosyal aktiviteler yaptıkları için sosyal anlamda da beceriler artıyor" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Eren Eğitim Uygulama OkuluEngelliler
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