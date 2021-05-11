Engelli oyuncu Muratcan Bozarslan'dan Engeliler Haftası mesaji..

HASRET D. DELİER

MANİSA

Bozarslan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Engelsiz bir dünya istiyorum! Sevgi ile engelsiz yarınlara hep birlikte engelsiz bir dünya dileğiyle.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası farkındalık zamanı.