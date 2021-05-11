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Engelli oyuncu Muratcan Bozarslan'dan Engeliler Haftası mesaji..

Engellilerin sesi, engelli oyuncu Muratcan Bozarslan 10-16 Mayıs Engelliler Haftası olması nedeniyle bir mesaj yayınladı. 

11 Mayıs 2021 Salı 12:08
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Engelli oyuncu Muratcan Bozarslan'dan Engeliler Haftası mesaji..
HASRET D. DELİER
MANİSA
Bozarslan, mesajında şu ifadelere yer verdi: 
Engelsiz bir dünya istiyorum! Sevgi ile engelsiz yarınlara hep birlikte engelsiz bir dünya dileğiyle.
10-16 Mayıs Engelliler Haftası farkındalık zamanı.
Engel olma, farkında ol. Yürekte engel olmasın.
Fiziki görünüş engel değildir.
Engelliler Haftası olması sebebiyle Rabbimizin izniyle diziye başladığımda 7 tane gerçekten ihtiyacı olan engelli kardeşimize akülü tekerlekli sandalye hediye edeceğim inşallah. Kamuoyuna duyurumdur çünkü söz uçar, yazı kalır. 
Sevgilerimle ve saygılarımla..
Engellilerin sesi, engelli oyuncu Muratcan Bozarslan

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Anahtar Kelimeler:
önce VatanHasret D. DelierMesajEngeliler HaftasıMuratcan Bozarslan
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