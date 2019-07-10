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Engelli çocuklar ürettikleri ürünlerle hayata tutunuyor

Maltepe Belediyesi’nin “Üret-Kazan” projesiyle, yine belediyeye bağlı Üreten Engelliler Merkezi’ndeki atölyede ürettikleri ürünleri satışa çıkaran engelli çocuklar, projeyle hem kazandı, hem de hayata tutundu. Çanta, sabun, bileklik, el işleri ve keçe ürünlerinin satışa sunulduğu etkinlik, vatandaşların büyük ilgi ve beğenisiyle karşılaştı.

Engelli çocuklar ürettikleri ürünlerle hayata tutunuyor

Maltepe Belediyesi’nin “Üret-Kazan” projesiyle, yine belediyeye bağlı Üreten Engelliler Merkezi’ndeki atölyede ürettikleri ürünleri satışa çıkaran engelli çocuklar, projeyle hem kazandı, hem de hayata tutundu. Çanta, sabun, bileklik, el işleri ve keçe ürünlerinin satışa sunulduğu etkinlik, vatandaşların büyük ilgi ve beğenisiyle karşılaştı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:17
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Engelli çocuklar ürettikleri ürünlerle hayata tutunuyor

İSTANBUL - Maltepe Belediyesi’nin, engelli vatandaşlara yönelik hizmete açtığı Üreten Engelliler Merkezi’nin atölyesinde hazırlanan ürünler satışa çıktı. Feyzullah Mahallesi’nde bulunan merkezde öğretmenleri ve velileri eşliğinde stant açan öğrenciler, ürünlerini vatandaşların beğenisine sundu. Çanta, sabun, bileklik, el işleri ve keçe ürünlerinin satışa sunulduğu sergi, vatandaşlardan büyük beğeni topladı.
 

"SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN GELİR, ENGELLİLERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK"
 

Geçtiğimiz Ekim ayında 30 öğrenci ile başlayan atölye çalışmalarında hazırlanan el emeği ürünler, ilçenin farklı noktalarında ve Üreten Engelliler Merkezi’nde satışa sunulmaya devam edecek. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın da destek verdiği çalışmada elde edilen gelir, engellilerin ihtiyaçlarını karşılamalarında kullanılacak.
 

Ürünlerden satın alan vatandaşlar Maltepe Belediyesi’nin engellilere yönelik çalışmalarını beğeni ile karşıladıklarını belirterek, Maltepeli vatandaşların üret kazan projesine katkı sunmalarının önemine değindi.
 

“ENGELLİLER EVE KAPANMAKTAN KURTULDU”
 

Öğrenci velisi Aysel Üçel, proje ile engelli vatandaşların eve kapanmaktan kurtularak sosyal yaşamın içinde yer aldıklarını söyledi. Üçel, projeyle konuşamayan çocukların konuşur hale geldiklerini, sosyal ve fiziki becerilerinde gözle görülür bir ilerleme kaydettiklerini söyledi.

ENGELLİ ÖĞRENCİLERDEN "BİZE DESTEK OLUN" ÇAĞRISI
 

Nurşen Bulut ise ders veren öğretmenden ve personelden çok memnun olduklarını ifade ederek, projenin devam etmesini, vatandaşların destek vermesini istedi. Öğrenci Rabia Şule Güler, atölye çalışmalarına katılmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, kendilerine verilen destek ve ilgiden dolayı teşekkür etti. Müge Cebeci de, merkezde arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu, ders verilen günleri heyecanla beklediğine değindi. Gülçin Çalışkan adlı öğrenci de, atölye çalışmalarında özgün çalışmalar hazırlayıp el becerilerini geliştirdiğini, yeteneklerinin farkına vardığını ifade etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Üret-KazanMaltepe BelediyesiEngelli çocuklar
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