“ENGELİM ÖZGÜRLÜĞÜME ENGEL DEĞİL” FARKINDALIK PROJESİNE İLK ADIM  

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

14 Ocak tarihinde İstanbul’dan yola çıkan engelli bireyler, aileleri, birçok ünlü sanatçı ve gazeteciden oluşan kafile Anıtkabir’e çelenk koyarken Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu Genel Başkanı Hürriyet Cemal Özkaynak Anıtkabir Şeref Defterini projenin anlam ve önemini ifade ederek imzaladı. “Engelim Özgürlüğüme Engel Değil ” projesi danışmanlığını yürütecek olan AK Parti 25-26 dönem Bursa Milletvekili Bennur Karaburun’u makamında ziyaret eden federasyon yetkilileri, sanatçılar ve basın mensupları aynı zamanda farkındalık projelerinin ilk toplantısını da gerçekleştirdiler.

Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu’nun 15 Ocak günü T.C. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olan İlahiyatçı, Felsefeci, Siyasetçi, Siyasi Danışman, Türk Kamu idarecisi ve AK Parti 24. Dönem ve 25.Dönem Ordu Milletvekili Sayın İhsan ŞENER’ in yemekli davetine katılarak farkındalık projeleri hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra İstanbul’a döndüler.

Ankara’daki resmi temaslara DİEEF Genel Başkanı Hürriyet Cemal Özkaynak, DİEEF Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Akdoğan, DİEEF Basın Danışmanı Tunç Metin İmrak, DİEEF Genel Koordinatörü Safi Urhan, basın mensupları olarak ekranların sevilen sunucularından Şenol İpek, başarılı fotoğraf sanatçısı Levent Çekiç, gazeteci Serkan Candaş ile Tuncay Akman ve Ahmet Arıman gibi Hababam Sınıfı’nın unutulmaz isimleriyle birlikte Özlem Çekem katılırken organizasyona Türkiye’nin sayılı iş insanlarından Atilla Şimşek, Bayhan Kanug, Ramazan İzol’la birlikte engelli bireyler ve refakatçiler de iştirak etti.