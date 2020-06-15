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En çok gıda israfı Asya’da

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO 2019) verilerine göre, dünyadaki gıda israfının her yıl arttığı saptandı. En çok gıda israfının ise Asya’da oluğu gözlenirken, gıda kaybının yüzden 20’lerin üstünde olduğu belirtildi.

15 Haziran 2020 Pazartesi 10:43
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En çok gıda israfı Asya’da

İSTANBUL - Medya takip kurumu Ajans Press, gıda israfı ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl gıda israfı ile alakalı basına 737 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece bu yıl çıkan haberlere bakıldığında ise 596 adet olduğu saptanırken, en konuşulan başlıklar arasında gıda israfını engellemek için alınabilecek önlemler konuşuldu. Özellikle içinde bulunulan salgın sürecinde kaynakların ve gıda maddelerini korumanın ne denli önemli olduğu bir kez daha görüldü.

TÜRKİYE’DE 26 MİLYON TON GIDA İSRAF EDİLİYOR

Ajans Press’in, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO 2019) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyadaki gıda israfının her yıl arttığı saptandı. Verilere göre her yıl tüm dünyada insanların tüketmesi için üretilen gıdanın 3’te 1’inin israf edildiği ortaya çıktı. Gıda israfının en yüksek görüldüğü bölge ise Orta ve Güney Asya olurken, ikinci sırada Kuzey Amerika ve Avrupa’nın yerleştiği saptandı. En çok israf edilen gıdalar ise yüzde 25 ile kökler, yumrular ve sağlıklı yağ içeren bitkiler olurken, ikinci sıraya meyveler ve sebzelerin yerleştiği kaydedildi. Araştırma Türkiye’de yılda ortalama 26 milyon ton gıda israfı olduğunu ortaya koyarken, yıllar içinde israfının daha da artacağı belirtildi. Türkiye’deki gıda israfın bütçesi ise yıllık ortalama 500 milyar liraya denk gelirken bunun da milli gelirin yüzde 15’ine tekabül ettiği ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Gıda Ve Tarım ÖrgütüGıda Israfı
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