Emrah Yılmaz : Instagram'da dikkat çeken  fenomenler arasında

MURAT UYGUR

e_y_7 kullancı adı ile dikkat çeken fenomen, özellikle gittiği mekanlar, giyim tarzı ve birbirinden şık aksesuarları ile ön plana çıkıyor. Son 2 senedir sosyal medya üzerinde patlama yaşanırken, çoğu kişi yazıları ile yada paylaştıkları görseller ile ön plana çıkıyor. Emrah Yılmaz'ı diğer fenomenlerden ayıran olay ise, şıklık, ve klas giyim tarzından ödün vermemesi. Instagram üzerinde e_y_7 kullanıcı adı ile takip edilen ve çoğu kitleye ilham veren genç fenomen, senelerdir şık duruşu ve Antalya'nın gözde mekanlarını gezmekten sıkılmadığını vurguladı. Sosyal medya üzerinde oluşan algı durumunda iki çeşit oluşmuş durumda, 1. olan yazıları ile gündeme gelenler, 2. ise daha zor bir zirve olan şıklık ile ön plana çıkanlar.

Emrah Yılmaz Instagram üzerinde fenomen olmanın kendisi için birşey ifade etmediğini, fenomen olmak için bir erkeğin şık giyinmeye çalışmasının gereksiz olduğunu belirtirken, normal şartlarda her erkeğin bakımlı ve şık olması gerekiğini vurguladı.