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Elazığ Gezisi’nden notlar

Elazığ Zeycan Yıldırım MTAL’nde ‘Kariyer Planlamaları’ semineri düzenlendi

Elazığ Gezisi’nden notlar

Elazığ Zeycan Yıldırım MTAL’nde ‘Kariyer Planlamaları’ semineri düzenlendi

26 Nisan 2019 Cuma 17:14
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Elazığ Gezisi’nden notlar

ELAZIĞ

FUNDA AKOSMAN ERMAN

Elazığ Zeycan Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesisinde Kariyer Günleri devam ediyor. 

Lina Karacimşit ve değerli babası Zeycan Yıldırım Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü Nejdet Karacimşit bey bizleri çok güzel ağırladı. Genç öğrencilere kariyer planlamaları ile ilgili Önce Vatan Gazetesi haber müdürü Funda Akosman Erman, magazin yazarımız ve Film-San Vakfı Başkanı Kıvanç Terzioğlu ile genç oyuncu İbrahim Muratoğlu bir seminer verdi, unutulmaz bir gün oldu.

Ağın Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu ve sevgili eşi Ayşe Hanım, 12. Çaydaçıra Festivali kapsamında sanatçı ve basın mensuplarını en iyi şekilde ağırladılar. Güzel belde sanki saklı cennet, doğal güzelliği huzur veriyor. Genç dinamik kaymakam Cıdıroğlu, herkesi burada film çekmeye davet etti.

Doğa ile iç içe ağırlanmanın yanında, akşam Engin Çağlar ve Emel Sayın’ın ‘Yalancı Yarim’ filmini açık hava sinemasında hep birlikte izledik. Samimi yüreklerin dostluğu ile yolumuza devam ettik.


Önce Vatan Gazetesi

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