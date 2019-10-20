Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98415
ALTIN
277.449
DOLAR
5.7824
STERLİN
7.5029
EURO
6.4409
Ortalık savaş alanına döndü
Ortalık savaş alanına döndü
Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Alanya'da orman yangını
Alanya'da orman yangını
Bursaspor'da bahar havası
Bursaspor'da bahar havası
MKE Ankaragücü - Beşiktaş: 0-0
MKE Ankaragücü - Beşiktaş: 0-0
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Bölgede sessizlik hakim
Kapat

Edirne'de nüfus hafta sonu 10 bin artıyor

Edirne'de nüfus hafta sonu 10 bin artıyor

20 Ekim 2019 Pazar 12:11
5 Okunma
Edirne'de nüfus hafta sonu 10 bin artıyor
Edirne'nin hafta sonlarındaki nüfusu, günübirlik alışveriş yapmak için Yunanistan ve Bulgaristan’dan gelenlerle yaklaşık 10 bin artıyor. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Otellerimiz hafta sonları tamamen doluyor. Yer bulmanız için aylar öncesinden yer ayırtmanız gerekli" dedi.

Edirne'ye Yunanistan ve Bulgaristan'dan günübirlik alışveriş yapamaya gelenler, hafta sonları kentte büyük yoğunluk oluşturuyor. Büyük çoğunluğu komşu, Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelenlerle birlikte hafta sonlarında 10 bin kişinin ziyaret ettiği kentte, iş yerlerinin bulunduğu trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde yoğun kalabalık yaşanıyor. Yerli turistin de ilgi gösterdiği Edirne'de oteller de doluyor. Edirne'de Yunan ve Bulgar turistin en çok ilgi gösterdiği yerlerden biri cuma günleri Dilaverbey Mahallesi'ne kurulan 'Ulus Pazarı' oluyor. Sosyete pazarı adıyla da bilinen pazara Yunan ve Bulgar turistler büyük ilgi gösteriyor.

ALIŞVERİŞ İÇİN 1 GÜN ÖNCEDEN GELİYORLAR

Alışveriş için kente 1 gün önceden gelen Yunan ve Bulgar turistler, Kapıkule ve Pazarkule Sınır kapılarından giriş yaparak gece otellerde konaklıyor. Özel otomobil veya turlarla Edirne'ye gelen Yunan-Bulgar turist, pazar ve AVM'lerden alışveriş yapmasının ardından hafta sonunu Edirne'de geçirip kent ekonomisine ciddi katkı sağlıyorlar. Hafta sonu alışveriş için kente, Yunanistan, Bulgaristan ülkeleri ile çevre illerden gelen yerli, yabancı turistler ile nüfus 10 bin artıyor.

ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne'de hafta sonları Yunanistan ve Bulgaristan ile çevre illerden alışveriş için gelenlerle kentte nüfusun yaklaşık 10 bin kişi arttığını belirterek, "Edirne, Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistlerle hafta sonu 10 bin turist ağırlıyor. Gelen Yunan-Bulgar ve yerli misafirlerimiz ile nüfusumuza 10 bin kişi ilave oluyor. Bundan dolayı Edirne esnafı, tüccarı ve Edirneli olarak, bu insanların buraya gelip alışveriş yapmasından çok mutluyuz. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak da esnafımıza, Yunanca ve Bulgarca kurslar veriyoruz. Bütün esnafımız gelen turistlerle, Yunanca ve Bulgarca konuşabiliyor. Bu da bizi sevindiriyor" dedi.

'AYLAR ÖNCESİNDEN YER AYIRTMANIZ GEREKLİ'

Edirne'de hafta sonu otellerin dolu olduğu için aylar öncesinden yer ayırtmak gerektiğini belirten Zıpkınkurt, "En çok turist Bulgaristan'dan geliyor. Yunanistan'da gelen var, alışveriş için. Genelde cuma-cumartesi günleri kentte konaklamalı geliyorlar. Otellerimiz hafta sonu dolu oluyor. Yer bulmanız için aylar öncesinden yer ayırtmanız gerekli. Yerli turistlerimiz de var tabi ki, cuma pazarına alışverişe ve gezmeye gelenler.  Dolayısıyla hizmet sektörü, yeme-içme sektörü, Edirne'de son yıllarda gelişti" diye konuştu.

'İĞNEDEN İPLİĞE HERŞEYİ SATIN ALIYORLAR'

Edirne'de restoran ve otel işletmecisi Kemal Kılıç, Yunan ve Bulgar turistlerin iğneden ipliğe her şeyi satın aldıklarını belirterek, "Edirne Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelenlerin uğrak yeri. Burada büyük bir pazarımız var ve arada döviz kuru farkı olduğu içinde Edirne cazibe merkezi olmaktadır. Gelen turistler iğneden ipliği her şeyi alıp gidiyor. Bu da Türk ekonomisine ciddi katkı sağlıyor" dedi.

Edirne'de her hafta cuma günleri 380 esnafın tezgah açarak satış yaptığı Ulus Pazarı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Reisoğlu, pazara 10 bine yakın Yunan-Bulgar turistin geldiğini söyledi. Turistlerin her şeyi satın aldığını anlatan Resioğlu, "Ulus Pazarı'na her hafta sonu 10 bine yakın Yunan-Bulgar turist gelip pazardan alışveriş yapıyor. Cuma, cumartesi Edirne'de konaklayıp alışveriş yaptıktan sonra ülkelerine geri dönüyorlar. Gelen turistler aklınıza gelen her şeyi buradan satın alıyor. Paraları değerli olduğu ve ürünlerinde kendi ülkelerindekinden daha kaliteli olduğu için gelip buradan alışveriş yapıyorlar" diye konuştu.

Edirne'ye 200 kilometre mesafedeki Bulgaristan'ın Plovdiv kentinden gelen Gülçe Sunay, "Bulgaristan'dan kızım-oğlum ve eşimle beraber, Edirne'ye alışveriş için geldik. Burada fiyatlar çok uygun ve ürünler gerçekten kaliteli. Çok alışveriş yaptık" dedi.

TÜRK BAYRAĞI TİŞÖRTLÜ, BULGAR TURİST

Ulus Pazarı'nda alışveriş yapan Alexander isimli Bulgar turist Türk bayraklı tişörtüyle dikkat çekti. Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen Alexander, "Benim atalarım Türkiye'de yaşamış. Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Bunun için bu tişörtü giydim. Uzun zamandır Edirne'ye gelip alışveriş yapıyorum" dedi. Edirne'ye hafta sonu gelen Yunan-Bulgar turistler en çok deterjan, tuvalet kağıdı ve çocuk bezi satın alıyor. Gıda ürünlerinde ise yufka, baklava, peynir ve zeytin turistlerin en çok satın aldığı gıda maddeleri olarak dikkat çekiyor.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
EdirneTurist
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOGA ACADEMY 103. MERKEZİNİ İZMİR KARŞIYAKA’DA AÇTI!
YOGA ACADEMY 103. MERKEZİNİ İZMİR KARŞIYAKA’DA AÇTI!
DİNÇER KARACALAR/ VİTRİN NOTLARI
DİNÇER KARACALAR/ VİTRİN NOTLARI
61 yıldır bakırcılık yapıyor
61 yıldır bakırcılık yapıyor
YÜZÜMLE MUTLUYUM DERNEĞİ AVRUPA’DA SES GETİRMEYE DEVAM EDİYOR 
YÜZÜMLE MUTLUYUM DERNEĞİ AVRUPA’DA SES GETİRMEYE DEVAM EDİYOR 
Yoga yaparak meme kanserine dikkat çektiler
Yoga yaparak meme kanserine dikkat çektiler
2 milyar kişi gıda güvensizliği ile karşı karşıya
2 milyar kişi gıda güvensizliği ile karşı karşıya
Evi yanarken, gözyaşlarıyla izledi
Evi yanarken, gözyaşlarıyla izledi
Yeşil renkli yumurta üretimi ile taleplere yetişemiyor
Yeşil renkli yumurta üretimi ile taleplere yetişemiyor
58 yaşında okuma yazma öğrendi, ehliyet alacak
58 yaşında okuma yazma öğrendi, ehliyet alacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans