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Dut fidanı, kasım ayında meyve verdi 

DÜZCE’de, Yılmaz Kartal'ın bahçesine diktiği dut fidanı, kasım ayında meyve verdi. 

22 Kasım 2020 Pazar 10:19
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Dut fidanı, kasım ayında meyve verdi 

Düzce’nin Küçükahmetler köyünde yaşayan Yılmaz Kartal'ın bahçesine diktiği dut fidanı, soğuk havaya rağmen kasım ayında 6 tane meyve verdi. Bahçede gezerken, haziran ve temmuz aylarında meyve vermesi gereken fidandaki dutları gören Yılmaz Kartal, “Dutun ilk defa bu ayda meyve verdiğini görüyorum. Bu mevsimde 17-18 derece sıcak var. Bu şartlarda Allah yaratmış vermiş. Normalde yaz meyvesidir. Bu mevsimde benim yaşım 59, ilk defa dut görüyorum. Çok ilginç. Dünyanın gidişatı değiştiği gibi sebzeler, meyveler de değişti” dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DutFidanMeyve
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